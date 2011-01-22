-KILIÇDAROĞLU: BEDELİ ÖNCE BİZ SİYASETÇİLER ÖDEYECEĞİZ DENİZLİ (A.A) - 22.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Özgürlükler ne zaman nasıl sağlanacak, korku imparatorluğu ne zaman yıkılacak, korku imparatorluğunun yıkılmasında ortak mücadele var. Kimse korkmayacak, bunun bedeli varsa bunu önce biz siyasetçiler ödeyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda sanayicilerle bir araya geldi ve sorularını cevaplandırdı. Hükümetin, tarım ve sanayiciler başta olmak üzere toplumun bütün kesimleri üzerinde ''korku imparatorluğu'' kurduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Kimse korkmayacak, bunun bedeli varsa bunu önce biz siyasetçiler ödeyeceğiz. Neden biz ödeyeceğiz? Bizim siyasal parti olarak ve Türkiye'nin en köklü kuruluşu olarak istediğimiz şu; hukukun üstünlüğünü istiyoruz, bu ülkede özgürlük istiyoruz. Politikacının da eleştirilmesi gerekir diye düşüncemiz var. Hatta politikacının eleştirilmesinin demokrasilerde zorunlu olduğuna inanıyoruz; hatasını, yanlışını eleştirilerden öğrenecek. Bu konuda ilk ele alacağımız nokta medyadır. Medyanın özgürleşmediği noktada, halkın sesi geniş kitlelere sağlıklı ulaşamaz. Gazeteciler kendilerine otosansür uyguluyorsa, medya patronları korkuyorsa olmaz. Galatasaray stadında protesto oluyor, Türkiye'nin en önemli sunucusu, canlı yayında 'Eyvah' diye bağırdı. Protesto geldi, 'Eyvah ne olacak' diye sordu. Bu içerideki korkunun dışa vurumudur; 'Ne olacak, eyvah.' Bu ülkede politikacılar protesto edilir. Politikacıların sorması gereken; 'bu beni niye protesto etti?' Biz, 'nasıl protesto edersin' diye baskı kuruyoruz. Biz özgürlüğü sağlamakta kararlıyız. Bunu muhalefette de söyleyeceğiz; özgürlük, sonuna kadar özgürlükten korkmayacağız.'' Türkiye'nin gündeminin her geçen gün değiştiğini, gerçek gündemin tartışılmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sanayicinin bu kadar sorunu varken Kars'taki heykel konusuna kilitlenildiğini söyledi. Bu konunun gazetelerde günlerce yazıldığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Sanatçılar bir siyasi iktidardan ne isteyebilir? 'Yıkacağız.' Yık, heykeli yıkan başbakan olarak tarihe geçersin'' dedi. Türkiye'nin gerçek gündeminin işsizlik, yoksulluk, üretememezlik olduğunu, tüketim toplumu haline gelindiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Önce üreteceğiz ki, güçlü olacağız. Reel ekonomi diyorduk, onu bıraktık. Örnek vereyim 1 milyon dolar getirdiniz, iki ayda 60 bin dolar kemiksiz kar elde ediyorsunuz. Hangi sanayici bu kadar kar elde ediyor? 60 bin doları kim ödüyor? Siz ödüyorsunuz. Buna sağlıklı ekonomi politikası denebilir mi? Ülkeyi sıcak paraya teslim ederseniz gelecekten endişe duyarsınız. Sanayiciye güvenecek ve ona teslim edeceksiniz. Siz sanayiciyi öldürmek, sıcak paraya destek vermek için politika geliştireceksiniz, bu olmaz, yürümez. Bertaraf, bitaraf olursa ne olacak? Bir başbakan beğenmediği, tarafsız olan kişilere, 'Bitaraf olursanız bertaraf edeceğiz' derse o olmaz, korku imparatorluğu başlangıcı buradan başlıyor. Bir ülke düşünün; Ulaştırma Bakanı Meclis'te çıkacak, 'Dinlenmek istemiyorsanız cep telefonuyla konuşmayın' diyecek. Hangi demokrasilerde bu var? Siz yasa dışı telefon dinlemelerinden medet umuyor, onları afişe ediyorsunuz. Başbakan dinlendi diye hapse girer, başkaları dinlendi diye sırtı sıvazlanır, olmaz böyle şey, hukuk üstün olmalı. İktidar evrensel hukuku değil, kendi hukukunu oluşturmak, evrensel yargıyı değil, kendi yargısını kurmak istiyor. Asıl tehlike bu. Cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız en ciddi tehlike bu. Sokaktaki vatandaş telefonla konuşmaktan korkuyorsa durup düşünmeliyiz'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminin iktidara karşı güçlerini birleştirmesi gerektiğini, böylelikle demokrasi ve hukukun üstünlüğünün sağlanabileceğini savundu. Türkiye'de temiz siyaset istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Biz kul hakkı yemeyeceğiz diyoruz. Müslüman geçiniyorlar, kul hakkı yiyorlar, böyle şey olabilir mi'' dedi. Kılıçdaroğlu, sanayicelerle toplantı yapmak üzere salona gelirken, kendisini yolda durduran vatandaşlarla sohbet etti. Kocabaş beldesinde otobüsten inen Kılıçdaroğlu'na ayva ve Hicaz narı ikram edildi. Kılıçdaroğlu, ''Bu ayvayı Recep Bey'e yedireceğiz'' dedi. Sanayicilerle toplantısının ardından da Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdülkadir Uslu'nun Tümteks adlı tekstil fabrikasında işçilerle sıraya giren Kılıçdaroğlu, tabldot yemeği yedi.