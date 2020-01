Kılıçdaroğlu: Bana karşı bel altı kampanya yürütüyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Focus dergisindeki mülakatına gelen eleştirileri ve AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın "Yeni bir devlet kuruyoruz kurucusu da Erdoğan" sözlerini değerlendirdi. Focus dergisinde "Türkiye’de Alman turistler için can ve mal güvenliği olmadığı" şeklinde bir söz söylemediğine belirten Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ifade söz konusu değil, olamaz da" dedi. Oğan'ın sözlerine yönelik olarak da konuşan Kılıçdaroğlu, "Ayhan Oğan’ın, Türkiye Cumhuriyetimizle ilgili söylediklerini gündemden düşürmek için tamamen bana karşı bel altı bir kampanya yürütüyorlar. OHAL devam ettiği sürece Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur demeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yazan Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

OHAL varken can güvenliği yok

(Focus dergisindeki mülakat) Benim, ‘Türkiye’de Alman turistler için can ve mal güvenliği olmadığı’ dediğim şeklinde sunulmuştu. Böyle bir ifade söz konusu değil, olamaz da. Ancak ben Türkiye’de hukuk devletinin olmadığını, OHAL döneminde kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını sadece o dergiye söylemedim. Ben bunu TBMM’de 4 genel başkanın olduğu oturumda da söyledim. Ben bunu her salı günü grup toplantısında da söyledim. Ben bunu işadamlarının, sanayicilerin karşısında TOBB’da da söyledim. Başbakan Sayın Binali Yıldırım da vardı, sayın bakanlar da. Söz konusu Alman medyası olunca inanmadığım şeyleri mi söylemeliydim? Buradaki amaç Adalet ve Kalkınma Partili Ayhan Oğan’ın, Türkiye Cumhuriyetimizle ilgili söylediklerini gündemden düşürmek. Bunun için tamamen bana karşı bel altı bir kampanya yürütüyorlar. OHAL devam ettiği sürece Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur demeye devam edeceğim.

(Türkiye’yi yurtdışına şikâyet ediyor iddiası) Tamamen saçma bir iddia. Alman muhabir gelse ya da bir yabancı muhabir benim Meclis konuşmalarımı alsa yayınlasa ve hatta yabancı ajansların Türkiye büroları bahsettiğim konuşmaları dünyaya servis ettiğinde ben ülkemi dünyaya şikâyet mi etmiş oluyorum? Teknolojinin nasıl değiştiğinin, geliştiğinin farkında değiller. Türkiye’de yaptığımız konuşmalar tüm dünyada, Afrika’da da Avrupa’da da Uzakdoğu’da da Amerika kıtasında da izleniyor. Ben Türkiye’de başka bir şey söylesem yurtdışına başka konuşsam önce kendime saygımı kaybederim; içeride başka dışarıda başka konuşamam. Neye inanıyorsam onu söylerim. Örneğin ben o mülakatta FETÖ’cülerin kesinlikle ve kesinlikle Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini de söyledim.”

'Ya işlem yapsınlar ya arkasında dursunlar'

Ayhan Oğan hakkındaki tartışmaları gündemden düşürmek için yapıyorlar. Antalya milletvekilimizi de onun için hedef seçtiler. Ben buradan AK Parti Genel Başkanı’na soruyorum, Ayhan Oğan hakkında bir işlem yapacaklar mı? Ya Ayhan Oğan’la ilgili işlem yapsınlar ya da Oğan’ın arkasında dursunlar. İkinci bir sorum daha var. Atatürk ve rejim düşmanları neden AK Parti’nin içinden çıkıyor?

Akaydın'a işlem yok

(CHP Milletvekili Mustafa Akaydın’ın açıklamaları) Antalya milletvekilimizin konuşmalarını da çarptırıyorlar. Antalya milletvekilimiz, ‘250 kişiyi neden alanlara sürüyorsunuz, devletin güvenlik güçleri yok muydu’ diyor. ‘Darbeden bazılarının haberi vardı ona rağmen siz darbecilere karşı niye halkı ileri sürüyorsunuz’ dedi. Bunda yanlış olan bir şey yoktur. Sizin kitabınızda da var, ‘Başbakan 22.20’de MİT Müsteşarı’nı arıyor normal çalışıyoruz’ diyor. Bütün bunların sorgulanması lazım. Ben de Antalya milletvekilimiz de şehit ve gazilerin hukukunu savunuyoruz.

(Akaydın’ın ‘Devlet öldürdü’ sözü) Oradaki devlet sözü yanlış. Halkı sokağa çağıran devlet değil, bazı kişilerdi. Akaydın hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek görmüyorum.