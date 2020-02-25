Kılıçdaroğlu: Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam nasıl büyükelçi olur? Ya devletin sırlarını satarsa ne diyeceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Egemen Bağış'ın Prag Büyükelçisi yapılmasını, "Büyükelçilik namuslu insanların yapması gereken bir görevdir. Ama ayakkabı kutusuna da rüşvet alan bir adama büyükelçi derseniz namuslu ve şerefli kavramını kirletirsiniz" sözleriyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçisi yapılması için de, "Onu da Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 25 Şubat 2020 tarihli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında dış politikaya geniş yer ayıran Kılıçdaroğlu, İdlib'de yaşananlar ve Libya'da şehit olan iki asker konusuna da değindi. Türkiye'nin sağlıklı bir dış politikasının olmadığını vurgulayan CHP lideri, "Saray'da oturup dış politika belirliyorlar" diye konuştu.

Egemen Bağış'ın Prag Büyükelçisi olmasını eleştiren CHP Genel Başkanı şunları söyledi: "Büyükelçilik namuslu insanların yapması gereken bir görevdir. Ama ayakkabı kutusunda rüşvet alan bir adama büyükelçi derseniz namuslu ve şerefli kavramını kirletirsiniz.



Bu zat aynı zamanda Kuran'la da dalga geçiyordu, 'Bakara makara' diyerek. Bunların ne kadar samimi olduğu buradan belli. Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam nasıl büyükelçi tayin edilir? Ya o adam daha büyük bir rüşvetle devletin sırlarını satarsa ne diyeceğiz! Devletin kozmik odasını bunlar açmadı mı? 'Üzüm üzüme baka baka kararır' derler.

"Ozan Ceyhun'u, Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum"

Bir ülkücü kardeşimizin ölümünden aranıyordu. Şimdi o da büyükelçi. Bu büyükelçiyi de Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum. Bir büyükelçimiz daha var. Şaban Dişli. Bir milyon dolar rüşvet alan adam. Belgesini ortaya koyduk. O da şimdi büyükelçi.

"Zafer Çağlayan için en iyisi İsviçre"

Ama iki kişi var. Onların da hakkı. Muammer Güler. O büyük götürdü. Diğeri Zafer Çağlayan desek ki Moskova Büyükelçisi, yanlış yapmış oluruz. Neden saat merakı var. En iyisi İsviçre. Belki unutmuşsunuzdur hatırlatayım. Zafer Çağlayan 28 seferde 52 milyon dolar rüşvet aldı. Muammer Güler 10 seferde 10 milyon dolar rüşvet aldı. Egemen Bağış 3 seferde 1 milyon dolar. Şaban Dişli de belgesiyle ortaya koyduk o da ondan beslendi."