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Kılıçdaroğlu: Avukatım Çelik'in gözaltına alınması bir akıl tutulması

"FETÖ ile mücadele adı altında FETÖ'ye destek veriliyor"

15 Eylül 2017 15:23

CHP Cenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik’in 'FETÖ' suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bugün yapılanlar demokrasi adına yüz karası" ifadelerini kullandı.

 

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hayatım boyunca hep demokrasiyi, insan haklarını savundum. Hayatım boyunca elimde bilgi ve belge olmadan hiç kimseyi suçlamadım. Ama bugün yapılanlar demokrasi adına yüz karası şeyler. FETÖ ile mücadele adı altında yapılan mücadele sadece ve sadece FETÖ'ye destek mücadelesidir. Bir avukat, düzgün bir avukat, Yargıtay'da FETÖ'nün egemen olduğu günlerde istifa etmek zorunda kalan bir avukat. FETÖ'nün oradaki egemenliğine isyan edip istifa eden bir insan. Akıl tutulması var, ne diyebilirim."

Çelik, 2010 referandumunun ardından HSYK'daki FETÖ yapılanmasına tepki göstererek Yargıtay hâkimliğinden istifa etmişti.

Ne olmuştu?

Avukat Çelik, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen "FETÖ'nün avukat yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında bugün Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Çelik'in Samanyolu TV ve Bugün TV gibi kanalların Digitürk platformundan çıkarılması üzerine, Fethullah Gülen'in talimatının ardından aboneliğini iptal ettirdiği iddia ediliyor.

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