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CHP'den Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınmasına ilk tepki: Ciddi bir kumpas

"Dün Türkan Saylan'a yapılan neyse bugün Çelik'e yapılan da odur"

15 Eylül 2017 14:23

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in ‘FETÖ’ suçlamasıyla gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu ciddi bir kumpastır" dedi.

Konuyla ilgili Halk TV’ye konuşan Tezcan, “Bu haber doğruysa, şimdi evine gidiyorum arama yapılıyormuş, bu ciddi bir kumpastır. FETÖ’nün en güçlü döneminde Celal Çelik yargıtay hâkimliğinden FETÖ’yle mücadele ederek istifa etmiştir. Dün Türkan Saylan’a yapılan neyse bugün Çelik’e yapılan da odur. FETÖ’nün uyguladığı aynı yöntemler uygulanmaktadır. İftira, yalan, uydurma bunların yöntemleri. Demek ki dünkü kumpas davalarında FETÖ’yle birlikte hareket edenler aynı kumpasları yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çelik, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen "FETÖ'nün avukat yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında bugün Ankara'da gözaltına alınmıştı.

TIKLAYIN Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alındı

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