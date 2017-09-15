Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara'da gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen "FETÖ'nün avukat yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da gözaltına alınan Çelik'in Samanyolu TV ve Bugün TV gibi kanalların Digitürk platformundan çıkarılması üzerine, Fethullah Gülen'in talimatının ardından aboneliğini iptal ettirdiği iddia edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi de olan Çelik'in İstanbul'a getirileceği bildirildi.

Celal Çelik kimdir?

CHP'nin resmi internet sitesinde Celal Çelik ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çelik, 1999 yılında hâkimlik sınavını kazanıp Kadıköy Hâkim Adayı olarak göreve başladı. Sonrasında sırasıyla;

2001 - 2005 yıllar arasında Isparta merkez hâkimi

2005 - 2007 yılları arasında Kırıkkale/Delice Hâkimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı

2007 – 2008 yılları arasında Çankırı/Çerkeş Hâkimi

2008 – 2011 yılları arasında Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yaptı.

12 Eylül 2010'da yapılan referandum sonrası hâkimlikten istifa eden Çelik, kısa bir süre sonra CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlendi.