Kılıçdaroğlu'ndan yeni aşı açıklaması: Vatandaş olarak sıramı bekleyeceğim; önce sağlık çalışanlarının aşı olması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daveti üzerine Covid-19 aşısı yaptıracağını söylemesinin ardından yeni bir açıklama yaparak, "Aşı için davet geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanlarının aşı olması lazım" dedi.

Uygulanmaya dün başlanan Covid-19 aşısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ve "gerekirse size refakat ederim" dediğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir aşı açıklaması geldi.

CHP İstanbul'un başlattığı 'Sen Varsan Biz Varız' saha çalışmasının açılışına online olarak katılan Kılıçdaroğlu, "Aşılama başladı, davet de geldi Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar, tedavi oluyorlar, çalışıyorlar. Pandemide çok yaygın bir tablo ortaya çıkmadıysa temel nedeni sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır, mücadeleleridir. Eğer bir yerde bir sağlık çalışanı görürseniz ona benim saygı ve selamlarımı iletirseniz mutlu olurum. Onların gösterdiği çaba her şeyin üstünde" diye konuştu.