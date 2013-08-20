Kılıçdaroğlu: Arınç'tan hükümet sözcüsü olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yönelik yumruklu saldırıya değinen Kılıçdaroğlu, Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın açıklamalarını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen Irak'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretinin amacını "Türkiye - Irak ilişkilerinin her alanda önünü açmak rahatlatmak ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Özetle Türkiye'nin çıkarını korumak için Irak'a gidiyoruz" şeklinde açıkladı.

Ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Güvenlik adına kaygılarınız var mı helalik istiyor musunuz?" sorusuna "Takdir-i İlahi'ye ne söylenebilir ki. Dışişleri Bakanlığı bu tür açılamalar yapabilir ama ben kaygı hissetmiyorum. Güven içinde gidip, güven içinde geleceğim" şeklinde yanıt verdi.

Bozdağ'a yapılan saldırı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, Sayın Bozdağ konuşması sırasında protesto edildiği zaman bunu nasıl durdurabiliriz diye konuştuk ama durmadı protestolar. Daha sonra ben kürsüye çıktığımda kendi konuşmama "İncinsende incitme" sözüyle başladım. Ve Hacı Bektaş Veli etkinliğinin olduğu meydanın barış, dostluk ve kardeşlik meydanı olması gerektiğnini altını çizdim.

Bozdağ'ın şiddete maruz kaldığını öğrendim ve gazeteci arkadaşlarıma bunu kınadığımı ifade ettim. Hem gazeteler yazdı hem televizyonlar gösterdi" dedi.

Bülent Arnç'ın açıklamalarını eleştiren CHP lideri, "Dün Bülent Arınç'ı anlamakta gerçekten zorluk çektim. Bir insanın gözü var görmüyorsa, kulağı var duymuyorsa ve sadece diliyle konuşuyorsa o adamdan hükümet sözcüsü olmaz. Benim ne söylediğimi bilmiyor. Kınadığımı da bilmiyor. Kınamayı da sadece Hacı Bektaş'ta değil bir politikacıya şiddet uygulanmasının doğru olmadığını söyledim" dedi.

Arınç, dün yaptığı açıklamada "Maalesef geçmişten bu yana orada başta CHP olmak üzere birtakım kuruluşlar gösteri yapmaktadır. Oraya hükümetimizden veya partimizden kim giderse yuhalamayı da iş edinmişlerdir" demişti.