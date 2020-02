Kılıçdaroğlu: Ankara, İstanbul, Adana, Mersin her yerde güzel şeyler olacak

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yürütülen ittifak görüşmeleriyle ilgili, \"Ankara, İstanbul, Adana, Mersin her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yeni Mahalle Belediyesi tarafından Şentepe Mahallesi\'ne yaptırılan yüzme havuzu ve sosyal tesislerin açılışını yaptı. Ergenekon davalarında yargılanan Prof. Dr. Mehmet Haberal\'ın adı verilen havuzun açılışına, Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra, TBMM Başkan Vekili CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, adı yüzme havuzu ve spor kompleksine verilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ve bazı CHP\'li milletvekilleri katıldı.

\'YOKSULLUKTAN YANA POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAKSIN\'

Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, bir belediye başkanından iki şey beklediklerini belirterek, \"Bir belediye başkanından biz, sabah, öğle, akşam siyasi propaganda yapmasını beklemeyiz. Bizim beklediğimiz; seçildiğin andan itibaren vatandaşlar arasında hiç bir ayrım yapmayacaksın. İster sana oy versin ister vermesin bütün vatandaşları kucaklayacaksın. Herkese eşit davranacaksın. Birinci arzumuz bu. Eğer bir mahallede yoksulluk varsa, bir mahallede fakirlik varsa, o mahalle sana oy vermese bile önce hizmeti o mahalleye götüreceksin. Yani yoksulluktan yana pozitif ayrımcılık yapacaksın. O insanlara hizmet götüreceksin. İkinci aradığımız husus; harcadığın her kuruşun hesabını kendi halkına vereceksin. Yani kul hakkı yemeyeceksin. Yani dürüst davranacaksın. Hizmeti dürüstçe götüreceksin. Belediye başkanlarından bunu bekliyoruz\" diye konuştu.

\'VEFA BORCUMUZ VAR\'

Yüzme havuzuna Mehmet Haberal\'ın ismini verilmesinin vefa duygusu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, \"Topluma hizmet eden, bütün hayatı boyunca kendisini hizmete adayan insanlara bizim bir vefa borcumuz vardır. Ve o vefa borcunu nasıl yerine getiririz? Götürüp ona para vererek değil, ona bir şeyler söyleyerek değil. Ama onun ismini ölümsüzleştirerek, yazarak bir hizmeti yerine getirmiş oluruz\" dedi. Konuşmların ardından tesisin açılışı yapıldı.

\'HER YERDE GÜZEL ŞEYLER OLACAK\'

Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili sorularını cevaplandırdı. Kılıçdaroğlu, \"Ankara ve bazı şehirlerde ortak aday çıkaracak mısınız?\" yönündeki soruya, \"Ankara, İstanbul, Adana, Mersin her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun\" diye cevap verdi.

