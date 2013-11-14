'Kılıçdaroğlu, Sarıgül'e İstanbul'u değil, Ankara'yı teklif etti'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde CHP'nin Ankara adayı ile ilgili bir iddiada bulunarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Mustafa Sarıgül'e teklif götürdüğünü ancak Sarıgül'ün teklifi kabul etmediğini söyledi.

Gökçek, “Kılıçdaroğlu, Sarıgül’e teklifte bulundu, o da kabul etmedi. O İstanbul’u istiyor, Kılıçdaroğlu Ankara’yı teklif ediyor” ifadelerini kullandı.

Kral FM'de yayınlanan ‘Mehmet'in Gezegeni’ programına konuk olan Gökçek, yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmezse ne yapacağını da açıkladı.

CHP'nin İstanbul adaylığı konusunda Gürsel Tekin'in daha şanslı olduğu ileri süren Gökçek, kendi adaylığına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gökçek, aday gösterilmezse üzüleceğini ve emekli olacağını söyledi.

Emeklilik dönemi için medyayı işaret eden Gökçek, “Üzülürüm, üzülürüm... Emekli oluruz ne yapalım. Programcı mı olurum yoksa bir televizyonda yöneticimi olurum bilmiyorum ama iyi yaparım o işi, ona inanıyorum. İkisi de olurum hem yönetirim hem program yaparım...” şeklinde konuştu.