T24 LogoT24 Logo
Politika

'Kılıçdaroğlu, Sarıgül'e İstanbul'u değil, Ankara'yı teklif etti'

Melih Gökçek: Kılıçdaroğlu, Sarıgül’e teklifte bulundu, o da kabul etmedi. O İstanbul’u istiyor, Kılıçdaroğlu Ankara’yı teklif ediyor

14 Kasım 2013 09:08

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde CHP'nin Ankara adayı ile ilgili bir iddiada bulunarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Mustafa Sarıgül'e teklif götürdüğünü ancak Sarıgül'ün teklifi kabul etmediğini söyledi.

Gökçek, “Kılıçdaroğlu, Sarıgül’e teklifte bulundu, o da kabul etmedi. O İstanbul’u istiyor, Kılıçdaroğlu Ankara’yı teklif ediyor” ifadelerini kullandı.


Kral FM'de yayınlanan ‘Mehmet'in Gezegeni’ programına konuk olan Gökçek, yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmezse ne yapacağını da açıkladı.

 

CHP'nin İstanbul adaylığı konusunda Gürsel Tekin'in daha şanslı olduğu ileri süren Gökçek, kendi adaylığına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gökçek, aday gösterilmezse üzüleceğini ve emekli olacağını söyledi.

Emeklilik dönemi için medyayı işaret eden Gökçek, “Üzülürüm, üzülürüm... Emekli oluruz ne yapalım. Programcı mı olurum yoksa bir televizyonda yöneticimi olurum bilmiyorum ama iyi yaparım o işi, ona inanıyorum. İkisi de olurum hem yönetirim hem program yaparım...” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

chpankarabüyükşehiradaylıkmehmetin gezegenikral fmmustafa sarıgülteklifkılıçdaroğlugürsel tekin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24