Kılıçdaroğlu: Anayasa, Saray'da hazırlandı, AYM üyeleriyle görüştüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hazırlandığını savunarak "Anayasa Mahkemesi çevreleriyle temas kurulduğu yönünde duyumlar da bize yansıyor. Böyle bir söylentinin olması bile üzüntü verici. AKP milletvekillerinin bu değişikliğe dair bilgileri olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

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Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim tartışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulundu. "Bugün hiçbir partinin programında başkanlık sistemi olmadığını" belirten Kılıçdaroğlu, "Anayasa değişikliğinin toplum içerisinde rahatça tartışılması için seçim yapılması lazım. Partiler nasıl bir anayasa istediğini söyler ve seçime gidilir. Seçime gidemediklerine göre onlar halktan korkuyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, referandumda buluşacakları kesimleri ise şöyle tarif etti:

"Özgürlükten demokrasiden yana kim varsa onlarla birlikte olacağız. Bu ülkede mütedeyyin, ülkücü, sosyal demokrat, bizim dışımızdaki sol kesimler, sağ ve liberaller var. Bu bir partinin sorunu değil, Türkiye’nin sorunu."

"Uzlaşma değil, dayatma anayasası"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa değişikliği görüşmelerinde Mecliste yaşanan gerginliğin ana nedeninin rejim değişikliği olduğunu belirten Kıılıçdaroğlu, "15 yıldır iktidarda olan hükümetin çıkarmak isteyip de çıkaramadığı bir yasa var mı? Bakanlar Kurulunda alamadığı bir karar var mı" diye sordu. "Bir kişinin arzu ve beklentilerine göre rejimin değiştirilmek istendiğini" ifade eden Kılıçdaroğlu, "bu kişinin geleceğinin anayasal güvence altına alınmak istendiğini" söyledi. "Meclis'teki kavganın anayasa değişikliği teklifinin uzlaşma ile değil, dayatma ile Meclise gelmesinden kaynaklandığını" kaydeden Kılıçdaroğlu, "12 Eylül anayasası bile Meclis'ten böyle geçmemişti" dedi.

Erken seçim resti

Hükümet kanadının "Halktan mı korkuyorsunuz" söylemlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biz bir değişiklik getirdik, hiç itiraz etmeyin halka gideceğiz, diyorlar. Bir anayasa değişikliği teklifi gelir ve insanlar düşüncelerini ifade ederler. Sanki birileri lütfetmiş de biz seçilmişiz gibi bir algı yaratılıyor. Anayasa değişikliğinin toplum içerisinde rahatça tartışılması için seçim yapılması lazım. Partiler nasıl bir anayasa istediğini söyler ve seçime gidilir. Seçime gidemediklerine göre onlar halktan korkuyorlar. Ayrıca bugün hiçbir partinin programında başkanlık sistemi yer almıyor" diye konuştu.

12 Eylül benzetmesi

82 Anayasası'nın yüzde 92 oyla kabul edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ama 82 Anayasası’nı meşru kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Şimdiki de 20 Temmuz darbe anayasası değişikliğidir. Bahçeli fiili durumun yasal hale getirilmesinden bahsediyor. Son 2 yıldır her konuda Erdoğan’ın konuştuğu bir dönemi yaşıyoruz. Peki Türkiye daha iyiye mi gitti, daha kötüye mi? Daha kötüye gitti. Sorun başkanlık olmasının ötesinde bir kişinin geleceğinin anayasal güvence altına alınması ve yargılanmasının imkansız hale getirilmesi. Bu topluma fayda getirmez” dedi.

"Teklifi AYM gördü"

Kılıçdaroğlu başkanlık sistemini getirecek olan anayasa değişikliği teklifine ilişkin önemli bir iddiayı da gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, "Paketin Saray’da hazırlandığını biliyoruz. Anayasa Mahkemesi çevreleriyle temas kurulduğu yönünde duyumlar da bize yansıyor. Böyle bir söylentinin olması bile üzüntü verici. AKP milletvekillerinin bu değişikliğe dair bilgileri olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. AKP’li Mustafa Şentop’un anayasa değişikliği konusunda yapılan itirazın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmeyeceği ifadelerine ilişkin de “Demek ki Anayasa Mahkemesi üyeleri ile görüştüler” dedi.

"CHP bayrağı kullanmayacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum sürecindeki alacakları tutuma ilişkin ise şöyle konuştu:

"Biz demokrasiyi savunan herkesle yan yana olacağız. Özgürlükten demokrasiden yana kim varsa onlarla birlikte olacağız. Bu ülkede mütedeyyin, ülkücü, sosyal demokrat, bizim dışımızdaki sol kesimler, sağ ve liberaller var. Bu bir partinin sorunu değil, Türkiye’nin sorunu. AKP, CHP’yi farklı bir pozisyon içinde göstermek isteyecektir. Referandum kampanyamız sürecinde CHP bayrağı kullanmayacağız. Sadece Türk bayrağı kullanacağız. Referandum sürecinde AKP devleti ile mücadele edeceğiz. Ordusundan polisine, nüfus müdürüne kadar neden evet denmesini savunan bir devlet çıkacak karşımıza.”

"Hayır denirse tartışmalar biter"

Referandumda halkın “hayır” diyeceğinden emin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ‘hayır’ sonucu çıkması durumunda tartışmaların da sona ereceğini savundu. Ancak 7 Haziran seçim sonuçları sonrasında yaşananların referandum konusunda da halkı kaygılandırdığını söyledi.

"Koalisyon dönemi bitti diyenler MHP ile birleşti"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye ilişkin yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, bir siyasi partinin genel başkanı olarak sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi. Bu değişikliğin ne gibi felaketler getireceğini gidip anlatması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Bahçeli’ye oyunu değiştirmesi yönünde bir teklif götürmediğini ve bunu ahlaki bulmadığını söyledi. Başkanlık ile koalisyon dönemlerinin biteceğini söyleyen iktidarın bugün MHP ile koalisyon yaptığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Asıl amaca ulaşılması için her yolu deneyecekler” dedi.

Dokunulmazlık kararını savundu

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay vermeleri ve sonuçları üzerine eleştirilerin hatırlatıldığı Kılıçdaroğlu, kararın arkasında olduklarını ifade etti. Parti programlarında dokunulmazlığın savunulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlıkları karşı olduklarını söyledi.