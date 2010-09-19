-KILIÇDAROĞLU ALMANYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. THY'ye ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareket eden Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan eşlik etti. Bu arada, VIP Salonu'nda resmi bir ziyaret için Ukrayna'ya giden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılaşan Kılıçdaroğlu, birbirlerine iyi yolculuklar dilediler. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Berlin'de ilk ziyaretini bugün Halk Dernekleri Federasyonuna yapacak. Heyet daha sonra Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde esnafla buluşacak ve Almanya Türk Toplumunun (TGD) vereceği yemeğe katılacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, yarın da AP Sosyalist Grubu Başkanı Martin Schulz ile kahvaltıda buluştuktan sonra Koordinasyon Kurulu ile biraraya gelecek, ardından Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret edecek. Aynı gün Sosyal Demokrat Parti Grubu Başkanvekili ve partinin milletvekilleri ile görüşecek Kılıçdaroğlu, ayrıca SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ile biraraya gelecek. Yarın akşam Friedrich Ebert Vakfı'nda bir konferansa da katılacak Kılıçdaroğlu, 21 Eylül Salı günü kahvaltılı basın toplantısında gazetecilerle sohbet edecek. Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis üyeleri Ekin Deligöz ve Memet Kılıç'ın da katılacağı toplantıda, Yeşiller Partisi Eş Başkanları Claudia Roth ve Cem Özdemir ile bir araya gelecek CHP heyeti, Sol Parti Eş Başkanı Klaus Ernst ile görüştükten sonra aynı gün Türkiye'ye dönecek.