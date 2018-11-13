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Politika

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdi

Görüşmede, iki liderin ülkedeki genel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi

13 Kasım 2018 22:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.Görüşme sonrası ortak açıklamada bulunuldu. İki liderin ülkedeki genel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan eşlik etti. 

Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, dün parti liderlerine seslenerek, “Önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabık olup olmadıklarını, Ankara’da mutabakat gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini bakmak lazım. Ondan sonra adaylık konusunda kararımı vereceğim” demişti.

Mansur Yavaş, dün parti liderlerine seslenerek, “Önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabık olup olmadıklarını, Ankara’da mutabakat gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini bakmak lazım. Ondan sonra adaylık konusunda kararımı vereceğim” demişti.

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