Kılıçdaroğlu: AKP ile koalisyonda yolsuzlukların hesabını sormamak CHP'yi kapatmak demektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon arayışındaki pozisyonlarını, “Biz ilkelerimizi ilan ettik. Şimdi top, bizim değil AKP’nin sahasında” diye açıkladı. Kılıçdaroğlu, AKP’yle ortaklığa sıcak bakmayanlara, “Yolsuzlukların üzerine kararlı bir biçimde gideceğiz. Bu konuda kimsenin tereddüdü ve endişesi olmasın” mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Yolsuzlukların üzerine gitmemek, hesap sormamak demek CHP’yi kapatmak gibi bir şey olur"

Hükümeti kurmakla görevlendirilen AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP, MHP ve HDP yetkilileriyle temaslarını sürdürecek. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile yaptıkları görüşmede bir ortaklık halinde izleyecekleri tutumu net bir biçimde ortaya koyduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'Biz hazırlığımızı tamamladık’

"Hükümeti kurma yetkisi Ahmet Davutoğlu’nda. Bu haftadan itibaren ne yapacağını hangi temaslarda bulunacağını bilmiyoruz. Bugüne kadar tavrımızı çok açık, net bir içimde ortaya koydum, ilkelerimizi açıkladık. Görüşmede de Davutoğlu’nun açıkladığı gibi düşüncelerimizi rahatlıkla ifade ettik. Şimdi top, bizim sahamızda değil. AKP’nin sahasında. Bundan sonra nasıl karar verirler. Kendi aralarında neler değerlendirirler bilemiyoruz.

Biz bütün çalışmalarımızı tamamladık. Bizim yönümüzden her hangi bir sorun yok. Zihnimiz, düşüncelerimiz, öngörülerimiz berrak. 14 ilkemizi belirleyip kamuoyuna da açıklamıştık. Bunların arasında hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, siyasi ahlak yasanının çıkarılması, sosyal projelerimiz de bulunuyor. Emeklilere iki maaş ikramiye verilmesi, asgari ücretin bin 500 liraya yükseltilmesi, bunun vergi dışı tutulması da yer alıyor. Seçimlerden önce bunların çalışmalarını ayrıntılı bir biçimde yapmış, seçim bildirgemizle de açıklamıştık. Yaptığımız bu çalışmaları bizimle masaya oturduklarında ayrıntılarıyla paylaşacağız.

'Asla arka planımız yok’

Hükümet kurma çalışmalarının çok uzayacağını sanmıyorum. Görülerimizi kamuoyuna açık ve net bir biçimde deklare ettik. Şimdi, sorun veya sorumluluk AKP’nin bu görüşlerimizi ne ölçüde kabul edeceği ya da etmeyeceğinde. Bizim, bu konudalarda arka planımız yok.

Yolsuzluklarla mücadele konusundaki duyarlılığımızı halkımız biliyor. Yolsuzluklara karışan siyasilerden bunun hesabını seçimlerde halk da bir ölçüde soruyor. Ama biz hiçbir zaman hiçbir ortamda yolsuzluk dosyalarının üzerinin kapatılmasını düşünmedik, böyle bir şeyi dile getirmedik. Kim yaptıysa elbette bunun hesabının sorulması gerekir. Takipçisi olacağız…

‘Siyasetten çekilmeli…’

AKP ile bir koalisyon hükümeti kurulması halinde, yolsuzlukların üzerine gitmemek diye bir şey asla söz konusu bile edilemez. Yolsuzlukların üzerine gitmemek, hesap sormamak demek CHP’yi kapatmak gibi bir şey olur. Yolsuzlukların üzerine elbette gideceğiz. 13 yıllık AKP hükümeti dönemiyle ilgili her iddiayı, her olayı tabii ki araştıracağız. Bu konuda bir tereddüt ve endişe olmamalı.

Siyaset kültürümüze şu geleneğin yerleşmesi lazım: Kimin adı yolsuzluğa karıştıysa siyaset sahnesinden çekilmeli. Siyasette törpülenen, giderek azalan ahlaki değerleri kazanmamız lazım. Yolsuzlukları yapanlara arka çıkarak siyaseti köreltmemeliyiz. Siyaseti halkın nezdinde kötü durumda bırakmayalım. Buna şiddetle ihtiyaç var.”