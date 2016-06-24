Kılıçdaroğlu: AKP, 16 MHP'liyi transfer edecek; MİT muhalifler için araştırma yapıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MİT'in muhalif milletvekilleri hakkında rapor hazırladığına ilişkin duyum aldıklarını belirterek, "AKP milletvekili transferi arayışında. MHP'den 15-16 milletvekilinin AKP'ye transfer edileceği duyumu var. MİT muhalif milletvekilleri için araştırma yapıyor. Asıl amaç başkanlığı nasıl gerçekleştirebiliriz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı Habertürk canlı yayınında Veysi Ateş'in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"AKP milletvekili transferi arayışında. MHP içindeki çalkantılardan 15-16 milletvekilinin AKP’ye transfer edileceği duyumu var. Bu karakterde milletvekili çıkar mı inanamak istemiyorum. Bu boyutta bir milletvekili grubunun çıkacağını da düşünmüyorum. MİT bütün muhalif milletvekilleri için araştırma yapıyor. Asıl amaç başkanlığı nasıl gerçekleştirebiliriz. Anayasayı nasıl kendi istediğimiz gibi değiştirip, referandum yolunu açabiliriz. Ortada ülkenin rejimini nasıl değiştiririz olayı var. Onun için her türlü arayışa girebilirler."

"Asıl hedef CHP'ydi"

"MHP’de suların durulmasını arzu ederim. Düşünsel olarak farklı görüşler ve kanaatler var orada. Bu iddialar zaman zaman söyleniyor ama CHP kurumsal kültürü olan bir parti ve öyle bir kişinin dizayn edebileceği bir parti değil. Kasetle gelen genel başkan dendiğinde sadece gülüyorum."

"Dokunulmazlıkların kaldırılmasında asıl hedef CHP’ydi, HDP değildi. HDP’li vekillerin dokunumazlıklarının kaldırılmasını isteselerdi getirirdiniz Meclis gündemine kaldırırdınız. CHP’yi tuzağa düşürmeye çalıştılar anayasa değişikliği ile ama CHP tuzağa düşmedi."

"Parlamentonun nasıl sorumsuzca kullanıldığı ve istismar edildiği görüldü. HDP’li vekil terörist cenazesine katıldı diye bu sürecin başladığını söylediler. Aynısını AKP’li vekiller de yaptı. AKP’li vekil de gitti ona neden fezleke düzenlenmedi?"