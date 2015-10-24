Kılıçdaroğlu: AKP - MHP hükümeti Kürt sorununda sıkıntıya işaret eder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası bir AKP-MHP koalisyonuyla ilgili olarak "Böyle bir koalisyon Kürt sorununun çözümü konusunda sıkıntılı bir yönetime işaret eder” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Genel Başkanı Sergei Stanisev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Edinilen bilgilere göre PES heyeti Almanya Başbakanı Angela Merkel’in pazar günü Türkiye’ye yaptığı ziyaret ile seçim öncesi iktidar partisine destek verdiği izleniminden duydukları rahatsızlığı Kılıçdaroğlu’na aktardı.

Stanisev’in, “AKP MHP hükümeti oluşursa nasıl bir tablo Türkiye’yi bekliyor” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Böyle bir koalisyon Kürt sorununun çözümü konusunda sıkıntılı bir yönetime işaret eder” yanıtını verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, AKP-CHP koalisyonu olasılığına ilişkin sorular üzerine de şu mesajları verdi: “Her iki parti arasında özellikle dış politika, eğitim ve ekonomi alanında belirgin görüş ayrılıkları görülüyor. Koalisyon görüşmeleri yapılırsa bizi kolay bir süreç beklemiyor ancak Türkiye’nin çıkarı neyi gerektiriyorsa CHP olarak o yönde adım atacağız