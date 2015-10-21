AKP'li Şahin: Şeytani bir senaryo var, CHP, partiye katılacak HDP'lilerle MHP'yle koalisyon kuracak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Şimdi bir senaryo konuşuluyor, Ankara'da, siyasi kulislerde. AK Parti 1 Kasım seçimlerinde de tek başına iktidarı yakalayamazsa senaryo şu, diyelim ki tek başımıza iktidara gelemedik. HDP'den ciddi bir milletvekili grubunu CHP'ye geçirmeyi düşünüyorlar ve CHP'nin MHP ile bir koalisyon kurma senaryosu var" dedi.

Şahin "Terör örgütü tarihinin en zor anlarını yaşıyor, 2 binden fazla militan etkisiz hale getirildi. Kandil'deki, o yöredeki teçhizat yerleri bir bir yok edildi" diye konuştu.

Şahin, Memur-Sen Çankırı Şubesi'nce bir otelde düzenlenen "Çankırı Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 'Türkiye'de en kapsamlı terör mücadelesinin istifa etmiş bir hükümet döneminde yapıldığını' söyledi.

Güvenlik güçlerinin PKK'yla mücadele noktasında Başbakan Ahmet Davutoğlu'dan imzalı kağıt istediğini ve Başbakan Davutoğlu'nun da çekinmeden imzayı attığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bakın terörle mücadelede en kapsamlı mücadele istifa etmiş olan bir hükumetin başbakanının talimatıyla başladı ve yürüyor. Demek ki istifa etmiş olan bir hükümet bile olsa hükümet boşluğu olmaması için her türlü gayreti gösterdik. Güvenlik güçleri terör örgütüyle mücadele için Sayın Başbakan'dan imzalı kağıt istediler. O da çekinmeden 'ben istifa etmiş dahi olsam Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım' demiş ve imzayı atmıştır.

Şu anda terörle mücadeleler bu imzanın sonucu olarak böylesine kapsamlı yapılıyor. Terör örgütü tarihinin en zor anlarını yaşıyor, 2 binden fazla militan etkisiz hale getirildi. Kandil'deki, o yöredeki teçhizat yerleri bir bir yok edildi. Bundan taviz yok, bundan dönüş yok. Bu belayı Türkiye'nin sırtından mutlaka atacağız."

'Şeytani bir senaryo...'

Ankara'da kulislerde seçim sonrası için yeni bir senaryo dolaştığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Şimdi bir senaryo konuşuluyor, Ankara'da, siyasi kulislerde. AK Parti 1 Kasım seçimlerinde de tek başına iktidarı yakalayamazsa senaryo şu, diyelim ki tek başımıza iktidara gelemedik. HDP'den ciddi bir milletvekili grubunu CHP'ye geçirmeyi düşünüyorlar ve CHP'nin MHP ile bir koalisyon kurma senaryosu var. Çünkü Devlet Bahçeli 'HDP'nin içinde olduğu, dışarıdan destekleyeceği bir hükümette bulunmam' dedi. Bu sorunu geçmenin yolu olarak şeytanca, sinsice böyle bir oyun peşindeler."

'Kılıçdaroğlu Demirtaş'la görüştü'

Şahin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştüğünü anımsatan, Şahin, "Geçen gün sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş ile konuştu ya, belki de bunları konuştular aralarında. Şimdi seçimlerden sonra AK Parti'nin tek başına iktidara gelemediğini düşünün, bu senaryo uygulanacak. Devlet bey o zaman der ki 'HDP yok ki CHP'ye geçmişler ben CHP ile kurarım' der belki. Türkiye'de AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırma senaryosu var" ifadelerini kullandı.