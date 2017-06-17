Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününde: Kavurmacı için verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öncülğünde Ankara'dan İstanbul'a yapılan Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü günü saat 16.30 gibi tamamlandı. Yürüyüşe katılanlar önceden belirlenen Kent Ormanı Piknik alanında konaklayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasının ardında başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününde. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ile ilgili olarak, "Verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum" dedi. Bu arada spor yaralanmaları konusunda uzman olan bir doktor Kılıçdaroğlu'nu muayene etti. Doktor Kılıçdaroğlu için özel bir egzersiz programı hazırladı. Doktorun tavsiyesi ile mola süreleri ve mesafesi de yeniden belirlendi. Ayrıca bugün için yürüyüş mesafesi toplamda 16 kilometre ile sınırlandırıldı.

Kılıçdaroğlu, 6 Haziran’daki grup toplantısında “Biliyorsunuz, FETÖ’cülerin baklavacılar kolu var, pastacılar kolu var, kavurmacılar kolu var. Şimdi de FETÖ’nün damatlar kolu çıktı” demişti. Ayrıca, 25 Mayıs’taki, Vatan Partisi Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından Genel Başkan Doğu Perinçek'le görüşmelerine ilişkin açıklama yaptığı sırada, Kavurmacı ile ilgili sorulan soruya, "Hapishanelerinde 150'ye yakın gazeteci, uyduruk gerekçelerle tutuklanırken, bir kişinin serbest bırakılması ve buna göz yumulmasını asla kabul etmiyoruz. Bir kişinin serbest bırakılması, tamamen siyasi otoritenin beklentileri ve talimatlarıyla gerçekleşmiştir. Hangi belgeden söz ediyorsunuz siz?" yanıtını vermişti.

Hürriyet gazetesinden Selahattin Sönmez'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’Adalet Yürüyüşü’nün 3. gününe başlamadan önce açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, 'FETÖ'nün iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturmanın sanıkları arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaşın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ile ilgili olarak "Kavurmacı’nın tekrar tutuklanması kararını doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır" dedi.

"Kahramankazanlılarla gurur duyuyor, teşekkür ediyoruz"

Kılıçdaroğlu yürüyüşünün üçüncü gününde Kahramankazan'ın girişinde de bir açıklama yaptı. Kahramankazanlılar'ın 15 Temmuz'da gösterdiği yiğitçe direniş için teşekkür eden ve onlara büyük saygı duyduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu yiğitçe direniş sonrasında Kazan'a TBMM tarafından 'Kahraman' ünvanı verilmiştir. Onlara bir kez daha teşekkür ediyor, şehitlerini saygıyla anıyoruz. Bu yürüyüş aynı zamanda şehitler için de bir yürüyüştür. Siyasi, etnik, dini bir kimliği yoktur. Tamamen adalet için, adaletten yana olanlar içindir" dedi.

Yürüyüş mesafesi düşürüldü, doktor muayene etti

Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu spor yaralanmaları konusunda uzman olan bir doktor muayene etti. Doktor Kılıçdaroğlu için yürüyüş öncesi ve sonrasında yapması gereken egzersiz hareketlerini içeren bir program çıkardı.

Ayrıca ilk iki günlük yoğun yürüyüş ve bugün hava sıcaklıklarının çok artması nedeniyle yürüyüş mesafesi 16 kilometreye düşürüldü. Mola süreleri de doktorun tavsiyesi üzerine yeniden düzenlendi.

Bu arada Kahramankazan'dan geçerken yürüyüş için emniyet güçleri özel tedbirler aldı. İki TOMA yürüyüşe eşlik ederken drone sayısı da arttırıldı.

"Hicrettir, bu hicret, sizi destekliyoruz"

Üçüncü gününe giren Adalet Yürüyüşü'nü takip eden T24 muhabiri Gonca Tokyol yaşananları aktardı. CHP milletvekili Mahmut Tanal da Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından partisinin lideri Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'ne katıldı. Her iki ayağının da daha önce kırıldığını belirten Tanal, "Böyle yürümek her babayiğidin harcı değil" dedi

Kalabalık, Kazan girişinde yol kenarında bekleyenler tarafından karşılandı. Alkışlarla topluluğa destek veren bir kişi, CHP'li olmadığını belirterek "Hicrettir bu hicret, sizi destekliyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi.

3. gün sona erdi

Kalabalık saat 16.30 sıralarında 3. gün için belirlenen Kent Ormanı kamp noktasına ulaştı. Polisin sorumluluk alanı dışında kabul edilen noktada, jandarma ekipleri kalabalığın üstünü arayarak kamp alanına aldı.