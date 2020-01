Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde ikinci gün tamamlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a doğru 24 gün sürecek yürüyüşünün ikinci gününü 19.00 sularında tamamladı. 431 kilometrelik yolun, 42 kilometresi tamamlanmış oldu. Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki kortej konaklama alanında alkışlarla karşılandı.

CHP liderinin yürüyüşü bu sabah 08.00'de başlamıştı. Kılıçdaroğlu'yla birlikte Adalet Yüryüşü'ne katılanlar dikkati çekti. AKP kurucularından olan ve partiyle yolları ayrılan Fatma Bostan Ünsal ile eşi Mazlumder'in eski başkanı ve eski AKP Adıyaman Milletvekili Faruk Ünsal, 2 Mayıs 1999'da TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince Meclis'ten çıkartılan Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı'nın eşi olan KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam da yürüyüşe katıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur" diyerek yürüyüşe tepki gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım da "Kılıçdaroğlu, Maltepe'ye hızlı trenle gidebilir; adalet sokakta aranmaz!" görüşünü savundu. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi kabul edilen Akıncı Üssü'nde de açıklamalarda bulundu. Provokasyonlara karşı uyarı yapan CHP lideri, ''Arkadaşlarıma söyledim hiçbir ortamda provokasyonlara sakın alet olmayın'' ifadesini kullandı.

CHP lideri “Şu an 15 Temmuz’un planlandığı yerdeyiz. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini sokağa çıkan bizim insanımız engellemedi mi? Demek ki demokrasiye adalete her yerde sahip çıkacağız. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Yargı bağımsızlığından söz ediyorlar. Savcıya talimat veriyorlar. Yargıya talimatı ben değil onlar veriyor. Provokasyon yapıyorlar. Biz hiçbir yerde hiçbir ortamda provakosyanlara alet olmayacağız. Adaleti bulmak için yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüme kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Twitter hesabından açıklama yapmış, "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker" demişti. Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin sert eleştirilerine "Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı oacak. Bu eleştirilere rağmen adalet yürüyüşünü yerine getireceğiz" yanıtını verdi. Provokasyonlara karşı uyarı yapan CHP lideri, ''Arkadaşlarıma söyledim hiçbir ortamda provokasyonlara sakın alet olmayın'' ifadesini kullandı.

"Bugün 22 kilometrelik yürüyüş yapacağız"

CHP lideri yoruldunuz mu sorusu üzerine "Gerçekçi olmak lazım. Yorulmadık diyemeyiz. Ama yolumuza devam edeceğiz. Dün biraz uzun bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugün 22 km'lik bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşe güzergah üzerinden de katılımlar olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 2. günü bu sabah 08.00'de başladı. Hürriyet gazetesinden Rıfat Başaran ve Selahattin Sönmez'in haberine göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine doğru yürüyüşe geçen Kılıçdaroğlu'nu, iki bin kişiyle başladığı ikinci günde kendisi ellerinde Türk bayraklarıyla yol boyu vatandaşlar karşıladı. Yeni katılımcılarla birlikte yürüyüşçülerin sayısı yaklaşık 7 bini buldu.

Yoğun güvenlik

Polisin yoğun güvenlik önlemleri de devam ediyor. Kortejin önünde yer alan çevik kuvvet ekipleri yol üzerinde bekleyen herkesin üzerini arıyor. Ayrıca yol kenarlarındaki boş araçlarda da arama yapılıyor. Sol tarafta ise hem polis hem de parti araçlarıyla yürüyenlerin güvenliği sağlanıyor. Kortejin sorumluluğunu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba üstlenirken, yürüyüş düzenini ve sloganları denetliyor. Ana sloganı ise "Adalet" oluşturuyor.

İlk mola Sussuz Köy'de

Kılıçdaroğlu ilk molasını 5.5 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara çıkışında Susuz Köy yakınlarında verdi. Bir ağacın altında, sandalyede yaklaşık yarım saat dinlenen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Otoyol kavşağında Kılıçdaroğlu'nu vinçlere tutturulmuş, "Sen Anadolu'nun Kemalisin. Yalnız değilsin. Seninleyiz, peşindeyiz" yazılı devasa bir pankart karşıladı. Bu pankartı asan işçilerin ellerinde ise "Adalet" yazılı dövizler bulunuyordu.

Ankara il sınırı geride kaldı

CHP lideri, 7 kilometrelik etabın ardından kısa bir mola verdi. Kılıçdaroğlu molanın ardından Ankara il sınırını geride bıraktı.

Provokasyon uyarısı

Provokasyon uyarısı yapan CHP Lideri şöyle konuştu:

''Demokrasiye de adalete de her yerde her ortamda sahip çıkacağız. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum yargı bağımsızlığından söz eden yargıya talimat veriyor. Biz her yerde her ortamda adaleti demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Provokasyon kışkırtıcılık yapıyorlar. Arkadaşlarıma da söyledim hiçbir ortamda provokasyonlara sakın alet olmayın. Adaleti istiyoruz. 15 Temmuz şehitlerini tekrar anıyorum Allah'tan rahmet diliyorum.''

Doktor vekiller de yürüyor

69 yaşındaki Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyenler arasında Doktor Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Mehmet Göker gibi isimler de bulundu. Ayrıca hem Kılıçdaroğlu hem de diğer yürüyüşçülerin olası sağlık sorunlarına karşın ambulans eşlik etti.

AKP kurucularından olan ve partiyle yolları ayrılan Fatma Bostan Ünsal ile eşi Mazlumder'in eski başkanı, eski AKP Adıyaman Milletvekili Faruk Ünsal, Merve Kavakçı'nın eşi olan KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam da yürüyüşe katıldı.

Cezaevindekin Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu için o da yürüyüşte

Yürüyüşe, Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu 11 aydır cezaevinde olan Veysel Kılıç adlı vatandaş da katıldı.

Rizeli ve 4 çocuk babası Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı iddiasıyla tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne konulan oğlu için adalet istediğini belirterek, "Biz anneler, babalar olarak gözlerimizden yaş değil; kan akıyor" dedi.



''Adalet Yürüyüşü''nün ikinci gününde Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Veysel Kılıç, "Ülkemizde adalet istiyorum. Şu çocukların suçu neydi? Bir kısmı çıktı, 262'si Silivri Cezaevi'nde. 'Plansız tatbikata gidiyoruz' dediler, aldılar, götürdüler. Benim çocuğum Boğaz Köprüsündeydi. Şu anda iddianame bekliyoruz. 11 ay doldu. Adalet, bunun neresinde? Biz anneler, babalar olarak gözlerimizden yaş değil; kan akıyor. Ramazan orucumuz bize haram olmuş. Bu çocukların suçu var mı? Bıraksanız ne olurdu?" diye konuştu.

Adalet Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Suçtur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a doğru 28 gün sürecek Adalet Yürüyüşü'nü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bozdağ, "Yargılama süreci devam ederken, bu süreci hukuka aykırı olarak etkileyecek biçimde açıklamalar yapmak, yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur" görüşünü dile getirdi.

Bozdağ'ın açıklamalarının tam metni

Başbakan: Kılıçdaroğlu, Maltepe'ye hızlı trenle gidebilir; adalet sokakta aranmaz!

Başbakan'dan da Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne ilk tepki geldi. Dokunulmazlıkların kaldırılması için CHP'nin 'evet' oyu verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Bu dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu biliyordu" dedi. Adalet Yürüyüşü hakında da "Sokakta iktidarı şikâyet etmek, ana muhalefet partisine yakışan bir tavır değildir. Sokakta çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur. Adalet sokakta aranmaz. Vazgeçmeli" diyen Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu Maltepe'ye hızlı trenle gidebilir" görüşünü dile getirdi.

Başbakan'ın açıklamalarının tam metni

"Hem gazeteci olarak izlemek, hem de desteklemek için Adalet Yürüyüşü'ndeyim"

Adalet Yürüyüşü'ne, T24 yazarı Hasan Cemal de katıldı. "Hem yürüyüşü gazeteci olarak takip etmek hem de destek vermek için" alanda bulunduğunu belirten Cemal, "Adalet için yapılan bir yürüyüşe katılmayı borç bilirim. Bu, tarihi bir olaydır. İlerleyen günlerde Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.

428 kilometrelik yürüyüş

CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' dün saat 11.00’de Ankara Güvenpark’ta başladı. Dünkü yürüyüşe Yürüyüşe Haziran Hareketi, ÖDP, Halkevleri destek verdi. AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal ve eşi eski AKP Milletvekili Faruk Ünsal da yürüyüşe katıldı. Ünsal bir süre Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyerek sohbet etti.

Günde 18-20 kilometre

Kılıçdaroğlu, Hürriyet’e “Ortalama günde 18 - 20 km. yürüyeceğiz. Bayramda yollarda olacağız” dedi. CHP’liler İstanbul’a kadar 23 nokta belirledi. E-5 Karayolu güzergâhı takip edilecek.

Kılıçdaroğlu, ilk günkü yürüyüşe Ankara Batıkent'teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarındaki alanda ara verdi. Kılıçdaroğlu, alanda bulunan otobüsten istirahat etmek için karavana geçti.

Dün oğlu ve nişanlısı da katıldı

Yürüyüşün ilk gününe Kılıçdaroğlu’nu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan da katıldı. Selvi Kılıçdaroğlu bir süre sonra yürüyüşü bırakırken, oğlu ve gelini yürüyüşe gün boyunca devam etti.