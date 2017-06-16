Başbakan'dan ilk yorum: Kılıçdaroğlu, Maltepe'ye hızlı trenle gidebilir; adalet sokakta aranmaz!

Başbakan Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a doğru 28 gün sürecek Adalet Yürüyüşü'nü başlatmasını ilk kez yorumladı. Dokunulmazlıkların kaldırılması için CHP'nin 'evet' oyu verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Bu dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu biliyordu" dedi. Adalet Yürüyüşü hakında da "Sokakta iktidarı şikâyet etmek, ana muhalefet partisine yakışan bir tavır değildir. Sokakta çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur. Adalet sokakta aranmaz. Vazgeçmeli" diyen Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu Maltepe'ye hızlı trenle gidebilir" görüşünü dile getirdi.

Diyarbakır'da konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Kılıçdaroğlu Maltepe'ye hızlı trenle gidebilir. Türkiye bir hukuk devleti. Mahkeme bir karar vermiş. Bunun daha hak arama yolları devam edecek. Yargı yolu süreçleri tamamlanmış değil. Dolayısıyla mahkemenin aldığı kararı beğenmesek de saygı göstermemiz lazım. Adalet mülkün temelidir. Adalet sokakta aranmaz. Sayın Kılıçdaroğlu şunu unutmuş görünüyor; milletvekiline sahip çıkmasını norma karşılayabiliriz ama TBMM'de bu dokunulmazlıklar kaldırılırken Enis Berberoğlu da dahil kalkması yönünde olumlu oy kullanan CHP'dir. Tüm partilerin, HDP hariç oylarıyla dokunulmazlıklar kalkmıştır. Dolayısıyla bu dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu başta biliyordu. O yüzden bu gösterdiği tepki doğru değil. Sokakta iktidarı şikayet etmek, ana muhalefet partisine yakışan bir tavır değildir. Çözüm arama yeri Meclis'tir. Hukuk içerisinde ne çözüm bulunacaksa bulunur. Sokakta çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur.

Bahçeli'nin açıklamaları gayet sağduyulu, gayet yerindedir. Bir devlet adamı gibi davranmıştır.