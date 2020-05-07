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Kılıçdaroğlu: 500 bin lira rüşveti kim aldı?

"AK Partili bir belediye başkanı 500 binlik rüşvetin hesabını soruyor"

07 Mayıs 2020 18:26

AKP'li Serik Belediyesi'nde ortaya çıkan 500 bin TL'lik rüşvet iddiası hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "500 bin lira rüşveti kim aldı? AK Partili bir belediye başkanı 500 binlik rüşvetin hesabını soruyor. Başkan iki bakanı suçluyor açıkça" dedi.

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