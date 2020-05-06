AKP'li belediye başkanı, Turizm Bakanı Nuri Ersoy'a kızıp, "Bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun" diyerek toplantıyı terk etti

AKP'li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, gerçekleştirilen telekonferansta selefi Ramazan Çalık'ın bir iş yerinden 500 bin lira aldığı ve bakanların konuya sessiz kaldığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile tartışma yaşadığını açıkladı.

Konuya ilişkin söz aldığı sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Başkan olay sizinle ilgili değil” dediğini ve Turizm Bakanı Ersoy'un da aynı şeyi söylediğini aktaran Aputkan, bunun üzerine, "Devlet Bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun" diyerek toplantıdan ayrıldığını açıkladı. AKP’li belediye başkanı konuyla ilgili gerekli açıklamanın yapılmasını beklediğini kaydetti.

Enver Aputkan'ın açıklaması şöyle oldu:

"Bugün saat 14.00'da Antalyamız ve ilçelerine yapılacak yatırımlar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu, AK Parti ve MHP milletvekillerimiz AK Parti ve MHP belediye başkanlarımız, AK Parti ve MHP il/ilçe başkanlarımız ve kurum müdürlerimizin katılımıyla telekonferans yapılmıştır. Toplantı sırasında MHP Milletvekili sayın Abdurrahman Başkan ve AK Parti Milletvekili sayın Kemal Çelik tarafından gündeme getirilen, benim de söz alarak açıklamalarda bulunduğum Günübirlik Alanlarla ilgili, Turizm Bakanı konuşmasının bir yerinde, Serik Belediyesi tarafından Günübirlik Alanda bulunan işletme sahibinden 500.000 lira para alındığını belirtmesi üzerine, ben söz alarak 13 aylık belediye başkanıyım diye söze başlayınca Dışişleri Bakanı, ‘Başkan olay sizinle ilgili değil daha önceki döneme ait bir olaydır’ dedi. Turizm Bakanı da aynı şekilde, ‘Daha önceki döneme ait’ dedi. Ben de Turizm Bakanı'na "Devlet Bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun" dedim ve toplantıdan ayrıldım.

60 civarında kişinin katıldığı bu toplantıda geçen 500.000 lira para alınma olayı ile ilgili 2 Bakan'dan, sayın milletvekillerimizden ve 2 il başkanımızdan gerekli açıklamaların yapılmasını istiyorum. Bu 500.000 lira konusuyla ilgili sayın İçişleri Bakanımızdan soruşturma yapılması için müfettiş talebinde bulunacağım. Kamuoyuna saygılarımla."