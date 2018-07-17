Kılıçdaroğlu, 4 ODTÜ'lünün tutuklanmasına gerekçe gösterilen karikatürü paylaştı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 ODTÜ'lünün tutuklanmasına gerekçe gösterilen 'Tayyipler Alemi' karikatürünü sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suratının çeşitli hayvanların kafasına resmedildiği karikatüre, "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" notunu düştü. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı, dakikalar içinde yüzlerce yeniden paylaşıldı ve beğenildi.

Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin. pic.twitter.com/D30J2cHsa6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 17, 2018

ODTÜ mezuniyet töreninde, ilk olarak Penguen dergisinin kapağında yer alan 'Tayyipler Alemi' karikatürü bulunan pankartı taşıdıkları gerekçesiyle 4 öğrenci tutuklanmıştı. Öğrencilerden birisinin babası, kızının tutuklanma gerekçesinin pankartı taşımak değil, arabasıyla okula götürülmesine yardım etmek olduğunu söylemişti.

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu ise öğrencilerin tutuklanmalarına sert tepki göstermişti ve "ODTÜ'de öğrenci olmak başlı başına ayrıcalıktır. Taşıdıkları pankartların hiçbirisinde şiddet ya da hakaret yoktur; ODTÜ'lü zekası vardır. Onun farkına varmak için de zeki olmak gerekir. Sen zeki değilsen, anlamıyorsan ben ne diyeyim sana!" demişti. Karikatürü Twitter'dan paylaşacağını da duyuran CHP lideri, milletvekillerine de benzer şekilde davranmaları çağrısında bulunmuştu.