Tutuklanan ODTÜ'lünün babası: Kızımın suçu, 'Tayyipler alemi' pankartını arabasıyla tören alanına getirmesi

ODTÜ mezuniyet töreninde arkadaşlarının taşıdığı "Tayyipler alemi" pankartını, bir çok pankartla birlikte arabasıyla tören alanına taşıdığı için tutuklanan Özge Kayaaslan’ın babası sosyal medyada tepki gösterdi. Baba Yılmaz Kayaaslan, "Kızımın suçu, 'Tayyipler alemi' pankartını arabasıyla tören alanına getirmesi" dedi.

ODTÜ 2018 mezuniyet töreninde "Tayyipler alemi" pankartını arabasında taşıdığı icin tutuklanan Özge Kayaaslan 'ın babası Yılmaz Kayaaslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hukuksuz karara isyan etti. Baba Kayaaslan, paylaşımında "#Odtümezuniyet töreninde bu pankartı taşıyan kızım tutuklandı. Suçu birçok pankartla birlikte arkadaşlarının 'tayyipler alemi' pankartını da yardım amaçlı arabası ile tören alanına getirmesi" diye yazdı.