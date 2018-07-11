ODTÜ'de öğrencilerin yanı sıra pankartı basan matbaanın sahibi de gözaltına alındı

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Erinç Sağkan, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankartla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 öğrencinin tutuklanmasının yanı sıra pankartı basan matbaanın sahibinin de gözaltına alındığını söyledi.

DW Türkçe’den Burcu Karakaş’a konuşan Sağkan, savcılığın soruşturmayı genişlettiğini belirterek, terörle mücadele şubesine öğrencilerin herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadıklarının sorulduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Sağkan, "Taşınan pankartta hakaret olduğu iddiası var. Delil ortada, taşıyanlar ortada. Toplanacak delil yok, kaçma şüphesi yok. Üç gündür gözaltında tutulmaları bile kamuoyuna gözdağı” diye konuştu. Pankartta yer alan karikatürün suç unsuru taşımadığı üzerine mahkeme kararı olduğunu hatırlatan Sağkan, "Bu pankarttan dolayı ceza almaları mümkün değil” dedi.

Medya Topluluğu'nun ekipmanlarına el kondu

Mezuniyet günü rektörden izin alarak çekim yapan ODTÜ Medya Topluluğu'nun ise protestoları yayınlayarak "ODTÜ'yü küçük düşürücü duruma soktuğu” gerekçesiyle ekipmanlarına el kondu. Topluluk, Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, "Rektör Danışmanıyla olan görüşme sonucunda ODTÜ Medya Topluluğu'nun etkinlikleri askıya alınmış, zimmetimizde olan tüm ekipmanlara el konulmuştur. Bu süreç içerisinde henüz topluluk içerisindeki arkadaşlarımıza kişisel olarak bir soruşturma başlatılmadığını söylediler” dedi.

DW Türkçe'ye bilgi veren ismini vermek istemeyen toplululuk üyesi bir öğrenci, "Biz sadece olayları yansıttık. ‘Bizim ekipmanlarımızla bizi kötülüyorsunuz' dendi ama iddia edildiği gibi herhangi bir algı yaratma çabamız yoktu” diye konuştu.