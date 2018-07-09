AKP'li Belediye Başkanı'nın oğlu: ODTÜ'yü kapatıp 'Hayvanat Bahçesi' yapalım

ODTÜ'deki mezuniyet törenindeki pankartlara tepki gösteren AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu, üniversiteyi hayvanat bahçesi yapmayı önerdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu, eski AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Karaosmanoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan pankartlar tepki gösterdi. Karaosmanoğlu, Twitter hesabından 3 öğrencinin gözaltına alınmasına neden olan pankartı taşıyan öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak, üzerine ODTÜ'yü hayvanat bahçesi yapma önerisinin bulunduğu bir not düştü.

Karaosmanoğlu, "ODTÜ'yü kapatıp 'Hayvanat Bahçesi' yapalım. İçerideki insan evladı gürûhu başka okullara nakledip bazı talebe ve hocaları sergilemek üzere kampüste tutalım. Kafeslerine muz, fındık, fıstık atar eğleniriz. METU ZOO İsim de havalı olur vallahi!" diye yazdı