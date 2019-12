-KILIÇDAROĞLU: "EY HÜKÜMET NEREDESİN" ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sigortalı çalışanlardan çok daha fazla kayıt dışı, sigortasız çalışanın bulunduğunu ifade ederek, ''Madem ki siz türbanlı genç kızlarımızı seviyorsunuz, onların haklarına sahip çıkıyorsunuz, İstanbul'un merdiven altı atölyelerinde on binlerce türbanlı genç kız sigortasız çalışırken ey hükümet sen neredesin'' dedi. Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Kumlu, yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Sendikaların, demokrasinin olduğu kadar sosyal devletin de vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sendikanın olmadığı bir yerde sosyal devletten söz edilemeyeceğini söyledi. Örgütlenmenin olmadığı, emeğin birleşmediği, emeği ile geçinenlerin, yoksulların, ezilmişlerin, haklarının savunulmadığı bir yerde sosyal devletin olamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, taşeronluğun günümüzde sosyal devlet için en ciddi tehlike olduğunu dile getirdi. ''Eğer ülkede hak arama olgusu yıkılmak isteniyorsa işçiyi sendikasızlaştıracaksınız, taşeronlaştıracaksınız'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''İşçi hak aramayacak. İş yasalarının dışında olacak, kıdem tazminatı hakkı olmayacak, sadece ve sadece buyruklarla hareket eden bir robota dönüşecek. O nedenle CHP olarak biz taşeronlaşmaya şiddetle karşıyız ve bunu kaldıracağız. İnsan onuruyla bağdaşmayan bu yapıya son vereceğiz. Eğer devletin işçiye ihtiyacı varsa iş yasasına göre istihdam eder. Ne demek taşeron işçisi? Üzülerek söylüyorum gittikçe yaygınlaşıyor. Türkiye'de sigortalı çalışanlardan çok daha fazla kayıt dışı, sigortasız çalışan var. Sık sık türbanı siyasal olarak kullanan iktidarın unutmaması gereken bir gerçek var. Madem ki siz türbanlı genç kızlarımızı seviyorsunuz, onların haklarına sahip çıkıyorsunuz, İstanbul'un merdiven altı atölyelerinde on binlerce türbanlı genç kız sigortasız çalışırken ey hükümet sen neredesin? Onların sigortasız çalışmalarının dışında toplu sözleşme hakları yok, kıdem tazminatı hakları yok, izin hakları yok. Köle düzeninde çalışan bunlara acaba AKP sahip çıkıyor mu?'' İşçi, işveren ve devletin bir araya geldiği, Türkiye'nin temel sorunlarının tartışıldığı Ekonomik Sosyal Konsey'in 3 ayda bir toplanması gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Başkanı, Sayın Başbakan. Bırakın 3 ayı, 3 yıl geçti toplanmadı. Krizlerin, işsizliğin pik yaptığı dönemde duymamazlıktan gelindi. Niye biz Ekonomik Sosyal Konsey yasasını çıkardık? Ekonomik Sosyal Konsey'in yasalarda öngörülen sürelerde toplanmaması, hükümetin parlamentonun iradesini gasbetmesi anlamına gelir'' dedi. -''TÜRK-İŞ DAHA CESUR OLMALI''- Türk-İş'in daha cesur, daha aktif olmasını beklediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'ye oy veren, vermeyen, emeği ile geçinen her işçiye sahip çıkacaklarını, haklarını savunacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Eğer bir devletsek, sosyal bir devletsek, bu ülkede yaşayan herkesin hukuk içinde hak aramasını sağlayacaksak CHP'nin ciddi bir görevi var ve bu görevi yerine getirecektir'' diye konuştu. Türk-İş Başkanı Kumlu'nun söylemlerinin gönüllerine su serptiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Önümüzdeki günlerde Türkiye'yi zor günlerin beklediğini hepimiz biliyoruz. Özellikle kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı Türkiye'de örgütlenmenin önündeki en ciddi engellerden birisidir. Ve şu ana kadar hükümetin kayıt dışı istihdamı önlemek için hiçbir çaba harcamadığını da biliyoruz. Kayıt dışı istihdam Türkiye'nin, insanlarımızın geleceği açısından ciddi bir tehlikedir. O işçiler yarın 50-60 yaşına geldiklerinde sigortasız, kimsesiz nerede, nasıl sağlık hizmeti alacaklar ve nasıl geçinecekler? Yoksulluğu kronikleşen, yoksulluğu sürekli kılan bir politikanın ürünüdür bu. Gelecek yoksullar bu günden ayarlanıyor demektir. Kayıt dışı çalışma gelecekteki yoksullar ordusuna yeni katılımların işaretidir.'' Türk-İş'i ziyarete, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran, CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum ile bazı milletvekilleri de geldi.