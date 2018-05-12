Kılıçdaroğlu "Aile Sigortası Projesi" toplantısında konuştu

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur, bunu yapacağım. Açlık, yoksulluk olmayacak\" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi\'nin hak sahibi ailelere destek sunmak amacıyla hayata geçirdiği \"Aile Sigortası Projesi\"nin tanıtım törenine katıldı.

\"TOPRAK EVLERDE BÜYÜDÜM\"

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, \"Cumhuriyet Halk Partisi\'ne genelde derler ki, \'bunlar zenginlerin, elitlerin partisi\'. Benim annem Allah rahmet eylesin okuma yazma bilmezdi, büyük ablam da okuma yazma bilmez. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Yani öyle elit melit yok. Sizler nasıl yaşadıysanız ben de öyle büyüdüm. Toprak evlerde büyüdüm. Yer sofralarında yemeğimizi yerdik. Ama dönem değişti. Herkesin huzura, gelire ihtiyacı var. Herkes memleketinde, evinde huzur içinde yaşamak istiyor\" ifadelerini kullandı.

\"HEPİMİZ HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ\"

\"Hepimiz huzur içinde, kavga etmeden beraber yaşamak istiyoruz\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Herkesin karnı doysun, çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak olsunlar istiyoruz. Ve biz bunları istiyoruz, yapmaya başladık. Belediyelerimiz yapmaya başladılar. Allah nasip ederse Türkiye değişecek, çok şey değişecek. Kavgasız bir Türkiye, huzur içinde bir Türkiye, beraber yaşayacağımız bir Türkiye. Niye kavga ediyoruz? Vatandaşın derdini çözmek için siyaset yapılır. Vatandaşın derdini çözüyorsan başımın üstünde yerin var. Vatandaşın derdini çözmüyorsan \'kardeşim kusura bakma\' dememiz lazım. Bu ülkede zengin-fakir diye bir kavram olmamalı. Herkesin işi olmalı. Herkesin evinde tencere mutlaka kaynamalı. Bütün siyasi toplantılarda söylerim; hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Çocuklar bizim geleceğimiz, bizim umudumuz. Eğer bir çocuk aç ise siz sanıyor musunuz ki anne rahat uyuyor? Onun için herkesin işi olmalı, herkesi evinde bereket olmalı, her evde huzur olmalı. Sosyal devletin amacı budur\" şeklinde konuştu.

\"BU ADALET Mİ?\"

Kılıçdaroğlu , \"Sosyal devlet, fakir fukara devleti demektir. Fakirin fukaranın hakkını koruyan devlet demektir. Hastaneye gittiği zaman iyi sağlık hizmeti alacak. Çocuğunu okulunu gönderdiği zaman iyi bir okulda okuyacağına inanacak. Şimdi bakın okullara ne dediler?

Nitelikli okul, niteliksiz okul. Ne demek niteliksiz okul? Garibanların çocukları niteliksiz okullara gidecek, durumu iyi olanların çocukları da nitelikli okullara gidecek. Ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu adalet mi, bu hak mı, bu hukuk mu? Bunları yerle bir edeceğim, söz.\" diye konuştu.

\"AÇLIK, YOKSULLUK OLMAYACAK\"

\"Bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur, bunu yapacağım. Açlık, yoksulluk olmayacak\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Efendim \'parayı nereden bulacaksın diyorlar?\'. Memlekette para var kardeşim. Bütün mesele şu: parayı nereye harcayacaksın? Para var, kim dedi yok diye? Son 15 yılda yurtdışına ödenen faiz 150 milyar dolar. Yurtiçinde son 16 yılda ödenen faiz 678 milyar lira. Faizcilere gelince, tefecilere gelince para var. Vatandaşa gelince \'para yok, nereden vereceğiz?\'. Ben bu çarkı değiştireceğim. Çark halktan yana çalışacak, halktan yana olacak. Rantiyeden yana değil\" diye konuştu.

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