Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos'ta Erdoğan'ın elini sıkacak

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini ilk kez 30 Ağustos günü sıkacak görünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos günkü programına göre, CHP Lideri saat 09.45'ten itibaren Çankaya Köşkü'nde olacak. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul törenine katılacak ve dolayısıyla kabul sırasında kendisiyle tokalaşacak.

Kılıçdaroğlu, o gün Atatürk Kültür Merkezi'ndeki resmi törene katılarak şeref locasındaki yerini de alacak.