Kılıçdaroğlu, 213 gündür eylemde bulunan işçileri ziyaret etti

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan ve 213 gündür fabrika önünde eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Bir süre, çoğunluğu kadın olan işçiler ile oturan Kılıçdaroğlu, \"Şunu hiç kimse unutmasın. Türkiye\'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorlarsa, mutlaka sonucunu alırlar\" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kozmetik firmasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 213 gündür fabrika önünde işlerine geri dönmek için eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti. Çoğunluğu kadın olan işçilere destek veren Kılıçdaroğlu\'na, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan da eşlik etti. İşçiler ile birlikte oturan Kemal Kılıçdaroğlu, \"Çalışanların Anayasal hakları var. Anayasa\'da hiç kimsenin bir sendikaya zorla üye yapılamayacağı ve hiç kimsenin de bir sendikadan atılamayacağı yazıyor. Nasıl oluyor da sendikalaşmak isteyen bir grubun işine son veriliyor. Paris\'te, Fransa\'da, pek çok yerde \'İşte biz medeni ülkeyiz, biz model ülkeyiz, biz Avrupa Birliği üyesiyiz, biz Avrupa Birliği\'nin gerçekten önemli aktörlerinden birisiyiz\' diyorlar. Türkiye\'ye gelince \'Efendim sendika kurulmasın?\' oluyor. Ne olacak, niye kurulmasın? Senin ülkende kuruluyor, orada hak var, hukuk var adalet var. Sendikalar da pekala patronla oturup, sözleşme yapıyorlar. Türkiye\'ye gelince \'Türkiye\'de olmayacak\' Niçin? Şunu hiç kimse unutmasın. Türkiye\'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorlarsa, mutlaka sonucunu alırlar\" dedi.

Kendisinin her zaman işçilerin yanında olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Herkes şunu çok iyi bilsin. Ben fakirin yanındayım, emekçinin yanındayım, alın teri dökenin yanındayım. Hakkı, hukuku ve adaleti savunanların yanındayım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun emek en yüce değerdir. Emek kadar değerli bir şey yoktur. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim öğretiyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa, benim başımın üstünde yeri vardır. Ben sonuna kadar onların haklarını savunacağım, her yerde ve her ortamda. Buraya işçilere destek vermek için geldim. Biz parti olarak her zaman, her yerde, her ortamda sizin yanınızda olacağız. Sizin haklarınızı savunacağız. Biz patronlarla konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Sendikacı arkadaşlarımız diyorlar, \'Fransa\'ya ulaştık\'. Biz de ulaşmaya çalışacağız. Size haklarınız teslim edilinceye kadar sizin mücadelenizin yanında olacağız\" diye konuştu.



