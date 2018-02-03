Kılıçdaroğlu: 2019 yürüyüşü başlıyor; AKP karanlığına son vereceğiz

CHP'nin bugün saat 10.00'da başlayacak ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36. Olağan Kurultayı öncesinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’yi gönderme yürüyüşünü başlattıkalrını ifade etti. “Adalet Yürüyüşü’nde duvara karşı yürüdük ve duvara geldik dayandık. Şimdi bu kurultayımızla duvarın ötesine geçeceğiz. Bu kurultayımızla 2019 yürüyüşünü başlatıyoruz. Artık Türkiye’nin önünde hayati bir seçim süreci var. Kurultayımız, bunun hazırlıklarını da tamamlamamız için bir fırsattır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Herkes şundan emin olsun, tüm CHP’lilerle ve demokrasi, adalet, özgürlük isteyen kim var kim yok herkesle birlikte AKP karamsarlığına son vermeyi başaracağız."

Cumhuriyet’ten Erdem'e Gül'ün haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün başlayacak olan 36. olağan kurultay mesajını şöyle:

Özlediğimiz demokrasi

Kurultayımız, bu iktidar tarafından yok edilen ve bu nedenle özlenen tüm değerlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyacak. Kurultayımızda tüm Türkiye olarak, toplum olarak, halk olarak özlediğimiz demokrasiyi göstereceğiz. Kurultay salonunda özlenen demokrasinin ne demek olduğunu herkes görecek. Demokrasinin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, ne kadar anlamlı bir insan hakkı olduğunu kurultayımızda yaşayacağız.

Düşünce özgürlüğü

Ve yine kurultayımız, hepimizin ihtiyaç duyduğu düşünce özgürlüğünün, insanların düşüncesini korkmadan ifade edebilmesinin mutluluğuna sahne olacak. Kurultayımızda demokrasi, adalet, insan hakları, düşünce, ifade özgürlüğü konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu da göstereceğiz. Demokrasiye, adalete, cumhuriyete bağlılığımızı kararlılıkla ortaya koyacağız.

Duvarın ötesi

Biz Adalet Yürüyüşü yaptık. Yürüyüşümüz adalete susamış, demokrasiyi özleyen herkesin yürüyüşüydü. Ben o yürüyüşte ‘duvara karşı yürüyoruz’ dedim. Yürüyüşümüzle duvara geldik dayandık. Şimdi yeni bir hedefimiz var. Artık duvarın ötesine geçmemiz gerekiyor. Kurultayımızın bir hedefi de budur. Duvarın ötesine geçilecek. Kurultayımızla duvarın ötesine geçeceğiz.

2019 yürüyüşü başlıyor

Duvarın ötesine geçmek için yeni bir döneme giriyoruz. Bu kurultayımızla 2019 yürüyüşünü başlatıyoruz. Artık Türkiye’nin önünde hayati bir seçim süreci var. Kurultayımız, bunun hazırlıklarını da tamamlamamız için bir fırsattır. Sadece partimiz ve partililerimiz değil, demokrasiden yana olan kim varsa herkesle birlikte bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüş, demokrasiyi yok eden, adaleti yok eden, düşünce özgürlüğünü yok eden, bu ülkeye artık yük haline gelen iktidarı gönderme yürüyüşüdür.

Umutsuzluk hakkımız yok

Demokrasiden yana olan, demokrasiyi özleyen, demokrasiye inanan hiç kimsenin umutsuzluğa, karamsarlığa kapılma hakkı yok. Böyle bir yetkisi de yok. Tersine geleceğe umutla bakmak için mücadele etme görevimiz var. Kaybolan demokrasiyi yeniden inşa etmek hepimizin boynunun borcu. Baskıya boyun eğemeyiz.

AKP karamsarlığı

16 yıllık AKP iktidarının artık bu ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmadı. Verdiği ve verebileceği tek şey karamsarlık, umutsuzluk. Hiçbir gelecek vaadi kalmayan bir iktidar karşımızdaki. Ve varlığı bu ülkeye karamsarlık olarak yansıyor. Hiçbir hedefi tutmayan, ülkeyi tamamen geri götüren bir iktidar karşısındayız. Dünyada yalnızlaştırılmış bir ülke vaat ediyor artık AKP. Bu kurultayımız, AKP karamsarlığını dağıtacağımız bir sürecin de başlangıcıdır. Herkes şundan emin olsun, tüm CHP’lilerle ve demokrasi, adalet, özgürlük isteyen kim var kim yok herkesle birlikte AKP karamsarlığına son vermeyi başaracağız.

Atatürk’ün cesareti

Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en zor koşullarda mücadele etti. En imkânsız koşullarda Kurtuluş Savaşı’nı yürüttü ve kazandı. Sevr’i yırtıp atan Lozan’ı var etti. Bunları yapabilmesinin arkasında yatan kararlılık ve cesarettir. Bugün bizim kendimize örnek almamız gereken de budur.

Demokrasiyi, adaleti, özgürlükleri istiyorsak, kararlı ve cesur olmak zorundayız. Çocuklarımızın güzel bir Türkiye’de yaşamasını istiyorsak cesur olmak durumundayız. Cesur ve kararlı. Korkmayacağız.