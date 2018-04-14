Kılıçdaroğlu: 2019 dönüm noktası; herkesin oyuna talibiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herkesin oyuna talip olduğunu belirterek, "2019 dönüm noktasıdır. Ya diktatörlük ya demokrasi, bu ülkenin en az yüzde 60’ı demokrasiden yana tavır alacaktır” dedi.

CHP’nin 3 ayda bir düzenlediği Belediye Başkanları Toplantısı dün (13 Nisan 2018) Konya’da yapıldı. Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde belediyeleri alarak, Türkiye ve dünyaya yerel yönetimlerde hizmet nasıl yapılır göstereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Dolar aldı başını gidiyor. Ortadoğu bataklığına Türkiye’yi CHP soktuysa buyurun eleştirin. Onların yaptıkları yanlışları CHP dışında dile getiren başka parti yok. ‘Benim yanlışlarımı niye söylüyorsun, beni niye millete şikâyet ediyorsun’ diyor. Kime şikâyet edelim peki? Millete şikâyet edeceğiz. Burnundan getirdin milletin. Esnaf alışveriş yapamaz hale geldi. Mercimek, saman nereden geliyor, dışarıdan. Bütün vatandaşlara söylüyorum, bu memleketi bu hale getiren Ankara’da oturan cebini düşünen beylerdir.”

"Sandığa sahip çıkacağız"

2019 seçimlerinde herkesin oyuna talip olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Son derece dikkatli, tutarlı, ahlaklı, adaletli politika izleyeceğiz. Hangi partiden olursa olsun kimseyi dışlamayacağız, bu ülkenin ülkücü, muhafazakâr, liberal demokratlarını kucaklayacağız. 2019 dönüm noktasıdır. Ya diktatörlük ya demokrasi. Bu ülkenin en az yüzde 60’ı demokrasiden yana tavır alacaktır. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Farklı düşünceleri özgürce dile getireceksek demokrasi içinde olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kadın- erkek eşitliğini yüzde yüz sağlayacağız. Her vatandaş birinci sınıf vatandaştır. Medya rezaletine de son vereceğiz” dedi.

"Geri adım yok"

Kendisi hakkında hazırlanan fezlekeye de değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Dönüp bana diyorlar ki, devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadın. Evet maaş dışında para kazanmadım, haram yemedim, yolsuzluk yapmadım. Ben haram yemem, yedirmem de. Sen haram yediysen boğazında kurusun kardeşim. CHP iktidar olursa, sen ve yandaşların malı götüremeyecek, haram yedirmeyeceğim size. Her türlü dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin, ‘Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın’. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri adım atmayacağız. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Biz onlar gibi değiliz."