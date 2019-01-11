Kılıçdaroğlu, 1 milyon liradan fazla tazminat kaybetti

CHP TBMM Grubunun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere 'imece' kararı sonrası, Kılıçdaroğlu'nun kazandığı ve kaybettiği tazminat davaları yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana hakkında açılan davalarda 1,5 milyon liraya yakın tazminat ödemeye mahkûm edildi.

TIKLAYIN- Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara'da açtığı tazminat davalarında 2009'dan 2018 Temmuz'a kadar 147 bin lira manevi tazminat kazandı. Kılıçdaroğlu hakkında, bazı bakanlar ve belediye başkanları tarafından da davalar açıldı.

Bu davalardan en çok konuşulanı ise dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin açtıkları oldu. Yolsuzluk iddiaları üzerine Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'tan 13 ayrı tazminat davasında 80 bin lira tazminat kazanmış ve bu parayla şehirde 3,5 ton sucuk dağıtmıştı.

Kılıçdaroğlu bu dönemde çeşitli bakanlar hakkında gündeme getirdiği iddialara ilişkin davalarda 5 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen miktarlarda para ödemeye mahkum edilmişti.

Man Adası iddiaları

Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük tazminatı ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında kaybetmişti.

İddialar üzerine açılan davalarda Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği" belirtilerek, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalarda Kılıçdaroğlu toplam 698 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı.

Mal varlığı ile ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yüksek tutardaki bu tazminatı nasıl ödediği konuşulurken, Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının güncellendiği açıklandı.

Güncellenen mal varlığında ise Kılıçdaroğlu'nun daha önce Balıkesir Burhaniye'de bulunan yazlığının olmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun, tazminat ödemesi için yazlığı 500 bin liraya sattığı öğrenilirken, ayrıca mal beyanında 200 bin lira da borçlu olduğu görüldü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 13 davadan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından feragat etmişti. Aynı süreçte Kılıçdaroğlu da Erdoğan aleyhinde açtığı 3 davadan vazgeçti.

Bu arada Erdoğan adına, avukatları tarafından Kılıçdaroğlu hakkında yakın zamanda açılmış, biri 1 milyonluk, diğeri de 250 bin liralık olmak üzere iki dava daha bulunuyor.

"Küçük tazminatlar istiyor"

Parti kaynakları ise Kılıçdaroğlu'nun büyük miktarlarda tazminat içeren davalar yerine düşük miktarları tercih ettiğini ve bu yönde dava açtığını belirtiyor. Parti yetkilileri bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun büyük miktarlarda kazandığı bir tazminat davası bulunmadığını kaydediyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik hakaretlerde ise 18 yaşından küçüklere dava açmadığı ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Temmuz 2017'de eski milletvekili Burhan Kuzu'nun, Twitter'dan yayınladığı ve kendisinin montajlı fotoğrafını kullandığı bir paylaşımı nedeniyle 30 bin liralık tazminat davası açmıştı. Geçtiğimiz günlerde karar bağlanan davada Kuzu, Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca geçen günlerde, hakkında söylediği sözler nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da 10 bin lira tazminat kazanmıştı.