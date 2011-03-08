-KILIÇDAOĞLU, ODA TV MUHABİRİYLE GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Oda Tv muhabiri İklim Bayraktar ile görüşmesine ilişkin, ''Oda Tv muhabiri geldi. Görüşmek istiyordu, randevu aldılar ben de görüştüm. Ancak söylenen tarzda bir görüşme olmadı'' dedi. Kılıçdaroğlu, Mardin'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin düşüncelerini sorması üzerine, şunları söyledi: ''Kadınlar Günü'nde önce kadın muhabirlerin gününü kutluyorum. Umuyorum onlar yaşamlarından mutludurlar. Onlara Cumhuriyet hükümetleri tarafından verilen hak, AKP hükümetleri tarafından ellerinden alındı. Onların erken emekli olma hakları ellerinden alındı. Dolayısıyla bu hakkı halkın iktidarında yeniden iade edeceğimizi buradan ifade edeyim.'' Kılıçdaroğlu, Oda Tv muhabiri İklim Bayraktar'ın basına yansıyan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik komplo iddiaları ve kendisiyle görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya da ''Oda Tv muhabiri geldi. Görüşmek istiyordu, randevu aldılar ben de görüştüm. Ancak söylenen tarzda bir görüşme olmadı'' yanıtını verdi. Partisinin İstanbul İl Başkanı'nın istifasına yönelik soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, daha sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte özel uçakla Mardin'e hareket etti.