-KILIÇ: ANA MUHALEFET MAKAMI AYVA İLE SİYASET YAPMAK DEĞİL MERSİN (A.A) - 22.01.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''Ana muhalefet makamı dilediği gibi ayva yemek, dilediği gibi ayva yedirmek, ayva ile siyaset yapmak değildir. Ana muhalefet makamı, proje üretmek ve çözüm üretmektir, sorunlara çare geliştirmektir'' dedi. Kılıç, partisinin Mersin İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ''Gençliğin Siyasetteki Yeri'' konulu konferansa katılmak üzere geldiği kentte, parti teşkilatını ziyaret etti. Daha sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Denizli'de ayva ikram edilmesi üzerine ''Bu ayvayı Recep Bey'e yedireceğiz'' şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: ''Ben o sözlerini duymadım. Ama ayva yemek, yedirmek üzerinden polemiklerin içerisine giriyorsa, ana muhalefet liderine yakışmayan bir üsluba sahip olduğunu düşünüyorum. Ana muhalefet liderinin polemik yaratan değil, proje üreten bir siyaset anlayışına derhal ulaşması lazım. Ana muhalefet makamı dilediği gibi ayva yemek, dilediği gibi ayva yedirmek, ayva ile siyaset yapmak değildir. Ana muhalefet makamı, proje üretmek ve çözüm üretmektir, sorunlara çare geliştirmektir. Yerli otomobil üretimiyle ilgili bakış açıları da kendilerinin ayvayı yediğinin baştan göstergesidir. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, TUSİAD'ın toplantısı sırasında artık Türkiye'nin de otomobilde bir Türk markası yaratması yönündeydi. Türkiye'nin büyük sermaye grupları, AR-GE faaliyetlerinde yerli otomobil üretmekle ilgili bize kaynak ayırmalıdır. Ve bu, Türkiye'de Türk insanına kazandırılmalıdır.'' Dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın Başbakan Erdoğan'ın yerli otomobil markası yaratmasıyla ilgili olarak, ''Bu olayı yadırgıyorum. Son derece yanlış buluyorum. Başbakan ciddi işlerle uğraşsın'' şeklinde açıklamalar yaptığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti: ''Şimdi ben bu Genel Başkan Yardımcısına şunu ifade etmek istiyorum, 'Yerli otomobil markası üretmeliyiz' diyen Başbakanı ciddiyete davet edeceğine, ayva yemekle meşgul olan kendi genel başkanını ciddiyete davet etsen, millete de hizmet etmiş olursun. Dolayısıyla fotoğrafı net görebilmek lazım. Başbakanın ufkunu anlamak, CHP'lilerin anlayabileceği bir iş değildir. Başbakanımızın her zaman söylediği bir şey var. 'Bizim yaptıklarımıza bunların hayalleri bile yetişemez.''' -''DÜĞMEYE BASILDI''- Türkiye'nin mazisinde ''Devrim'' ve ''Anadol'' gibi otomobil markalarının bulunduğunu hatırlatarak, ''Yüzde 100 yerli bir otomobil üretmek, bir hayal değildir'' diyen Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bu uçuk kaçık bir düşünce değildir. Ama 'Zaten biz yapamayız', 'Biz altından kalkamayız', 'Bu milletin bu işlere aklı ermez' diyen CHP zihniyeti yüzünden Türkiye bu gelişmelerin gerisinde kaldı. Ama bugün İnşallah yerli otomobil markasının üretimi için tüm imkanların seferber edilmesi için düğmeye basılmıştır. Bundan kimsenin endişesi olmasın.'' AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, İl Başkanı Mekin Merter Salt ve bir grup partili tarafından karşılanan Kılıç, parti binasına girişi sırasında bir bebeği kucağına alarak sevdi. Bebeğin annesine dönerek, ''Bu kaç numara'' diye soran Kılıç, 51 cevabını alınca, ''O zaman sen bizim kahramanımızsın'' diyerek espri yaptı. Anne, soruyu yanlış anladığını ifade edince, ''3. çocuğum'' cevabını alan Kılıç, ''Başbakanımızın önerisine uyuyorsunuz. Ama 51 iyi espriydi'' diye seslendi.