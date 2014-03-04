Kılıçdaroğlu: Bir başbakan 'Mahkeme kararı şöyle versin' diye talimat veremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli’nde halka seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında “Erdoğan'a suikast ayağına bir şeyler de yapabilirler. Her türlü provokasyonu yapabilirler” dedi.

İnternete düşen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e bir dava hakkında talimat verdiği iddia edilen ses kayıtlarına da değinen Kılıdçdaroğlu, Bir başbakan adalet bakanına talimat verip 'mahkeme kararı şöyle versin' diyemez. Bu adam bir katildir, hukuk katilidir bu adam” diye konuştu.

Ses kaydındaki iddialar

Başbakan Erdoğan ile dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği öne sürülen ve internete dün akşam düşen iki ses kaydında yargıdaki çeşitli davalara ilişkin Erdoğan’ın talimat vererek kararları etkilemeye çalıştığı iddia ediliyor. Erdoğan'ın Aydın Doğan’ın SPK davasında Sadullah Ergin’e hızlandırma talimatı verdiği öne sürülüyor. Erdoğan istediği yönde karar çıkmadığını Adalet Bakanı Ergin’e aktarırken, Ergin’in ise hâkimin "Alevi olduğunu" Erdoğan’a söylediği iddia ediliyor. Yerel mahkemede sonuçlanan davanın gideceği Yargıtay Ceza Kurulu’ndaki üyelerin yakın takibe alınması talimatı verdiği de iddialar arasında bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Kimse ona başbakan demeyecek, soru önergesi vermeyecek. Geçen bir Fransız gazeteci "efendim bir de başçalan ile ilgili soru sormak istiyorum" dedi. Eşi, “Berat'a da haber verin” diyor, kızları çocukları kendisi, amcası, teyzesi, bütün sülale malı götürmekle meşguller.

Mahkemeleri kendi arka bahçesi hale getirmek içi özel bir mücadele yapıyor. Bir başbakan adalet bakanına talimat verip “mahkeme kararı şöyle versin” diyemez. O koltukta oturamaz. O hırsızlıktan daha büyük bir ayıptır. Bu hukukun ve adaletin katledilmesi demektir.

'Hukuk katilidir bu adam'

Bu adam bir katildir, hukuk katilidir bu adam. Bana diyorlar ki neden bu kadar ağır konuşuyorsun diye. Allah aşkına ne söyleyeyim ben? Hukuk katili değil mi bu adam? Adalet katili değil mi bu adam?

Bir katilden başbakan olur mu, hırsızdan başbakan olur mu, yalancıdan başbakan olur mu? Bir de utanmadan milletin önüne çıkıyor. Ben merak ediyorum şimdi ses kayıtları için ne diyecek. O koltukta oturmaması gerekiyor.

Bunun Brüksel'de yaptığı bir konuşma var. “Efendim demokrasi var bizde” diyor, hiçbir zaman yürütme yargıya müdahale edemez diyor. Ses kayıtları çıktı. Ben ne demiştim? Yalancıdan Başbakan olmaz. Yalancılığı kendi sesiyle çıktı. Bizi aldatanlara yalan söyleyenlere oy vermeyelim.

'Suikast ayağına bir şeyler yapabilirler'

Erdoğan'a suikast ayağına bir şeyler de yapabilirler. Hatırlıyorsunuz değil mi, geçen Tokat'a gittiğinde, arabasına iki kişi silahla... Yalan doğru. Her türlü provokasyonu yapabilirler. Hepimiz sandığa sahip çıkacağız.