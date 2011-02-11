Kılıç Ali Paşa Camii'nde yangın çıktı

T24

İstanbul Tophane semtindeki tarihi Kılıç Ali Paşa Camii'nde restorasyon sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yaklaşık 1 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları sırasında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı, İtfaiye olay yerine ulaştığında duman çevreyi kaplamıştı.



Yangının büyümesinen ardından Karaköy'e kadar uzanan bir duman bulutu çevrede paniğe yol açtı. Caminin restorasyonu, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile Başbakanlık İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Restore müteahhitliğini Abide Yapı Restorasyon Proje’nin (AN-SA) üslendiği camindeki yangın saat 15.30 sıralarında caminin ahşap olan saçak kısmında başladı. Yangına kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale etti ve söndürüldü.



Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili olarak restorasyonda çalışan işçi ve görevliler, ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.



İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Erkal Çokçetin gelerek yangın yerinde inceleme yaptı. Erkan Çokçetin, "Ahşap saçak kısmında kaynak yapılıyordu. Elektrik kontağından olduğunu tahmin ediyoruz. Saçak kısmının altı zaten ahşap. Gördüğümüz kadarıyla içeride bir zarar yok" dedi.









Mimar Sinan Ayasofya'yı örnek almıştı



Kaptan-ı Derya Kılıç Ali'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı İstanbul'un Tophane semtinde bulunan camide bir süredir restorasyon yapılıyordu.







1580 yılında yapılan cami Ayasofya'nın küçük boyutta bir kopyası olarak biliniyor.



Yangın akıllara kasım ayında meydana gelen Haydarpaşa faciasını hatırlattı.





