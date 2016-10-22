Kieslowski okumaları 24 Ekim’de

Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni sinema salonu SineBu’da bir süredir gerçekleştirilen sinema okumaları devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu hafta Krzysztof Kieslowski sineması konuşulacak.

Zeroİstanbul'un duyurusuna göre, 24 Ekim’de düzenlenecek etkinliğe hazırlıklı gelmek adına izlenmesi önerilen filmler arasında ‘Dekalog’, ‘Aşk Üzerine Bir Film’, ‘Veronique’in İkili Yaşamı’ ve ‘Üç Renk Mavi’ bulunuyor.

Üniversitenin Kuzey Kampüsü’nde gerçekleşecek etkinlik 18:00’da başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçtiğimiz Mayıs ayında kapılarını açan sinema salonu SineBu, haftanın dört günü Başka Sinema iş birliği çerçevesinde üniversitenin Sinema Kulübü tarafından gerçekleştirilen programlara ev sahipliği yapıyor.