KidzMondo'dan çocuklara yüzde 30 indirim

İSTANBUL, (DHA)- YENİ eğitim-öğretim dönemi başladı. Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan eğlence-öğrence şehri KidzMondo ise 22-23 Eylül tarihlerinde tüm çocuklara kapı girişi bilet alımlarında yüzde 30 indirim sağlayacağını duyurdu.

KidzMondo sanat ekibinin hazırladığı okula dönüş etkinlikleri, çocukları daha fazla mutlu etmeyi ve keyiflendirmeyi hedefliyor. KidzMondo’da eylül ayı boyunca her hafta sonu bitkilerle resim atölyesi ve hayvanlar için kulübe yapımı gibi birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler, özel dans şovları düzenlenecek. Ayrıca KidzMondo Yaz Kampı’na katılan minik sanatçıların kamp süresince yaptıkları eserlerden oluşan KidzMondo Geri Dönüşüm Sergisi de eylül ayı boyunca çocukların beğenisine sunulacak.

KidzMondo airport girişlerinden 30 Eylül tarihine kadar alınan biletler, Bonus özellikli tüm kartlara yüzde 30 indirimli olacak. Yalnızca Kidzmondo gişelerinden alınan biletlerde geçerli olacak olan kampanya ile çocuklar KidzMondo’da gerçek yaşamı eğlenceli haliyle deneyimlemenin keyfini yaşayacak. 40’tan fazla meslek ve 53’ün üzerinde rolün yer aldığı KidzMondo’da çocuklar pilot, dedektif, astronot, itfaiyeci, doktor, inşaat ustası ve moda tasarımcısı gibi birbirinden farklı meslekleri deneyimleyerek hem eğleniyor hem öğreniyor.

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