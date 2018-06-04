 KidzMondo'dan çocuklara karne indirimi

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUK şehri KidzMondo, 8-9-10 Haziran tarihlerinde parkı ziyaret eden tüm çocuk ve yetişkinlere girişte yüzde 50 indirim sağlayacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan çocuk şehri KidzMondo, 8 Haziran Cuma günü milyonlarca öğrencinin karnelerini almasıyla başlayacak yaz tatiline keyifli bir başlangıç yapacak. 8-9-10 Haziran tarihlerinde parkı ziyaret eden çocuklara ve velilere karne hediyesi olarak yüzde 50 indirim fırsatı sunulacak.

40’tan fazla meslek ünitesinin yer aldığı KidzMondo’da çocuklar itfaiyeciden doktora, dedektiften moda tasarımcısına kadar birçok mesleği deneyimleyerek öğrenme şansı buluyor.

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