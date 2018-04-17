KidzMondo ‘KidzFest' düzenliyor

İSTANBUL, (DHA) - KidzMondo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘KidzFest’ etkinliği düzenliyor. 20-29 Nisan tarihleri arasında; Hip-Hop ve R&B dans gösterileri, yaratıcılık atölyeleri, bando turları, yüz boyama etkinlikleri ve daha pek çok aktivite KidzMondo’da çocuklarla buluşacak.‘En İyi Arkadaşım’ ve ‘Gizemli Ev’ tiyatro oyunları KidzMondo’da sahneye taşınacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan çocuk şehri KidzMondo’da, ebeveynler de çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılıp gönüllerince eğlenebilecek.

20-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde; çocuklar KidzMondo’da özel dans şovları ve konseptli Kidz House Parti ile coşacak, Özgür Kürsü’de dilediklerince kendilerini ifade edebilecekler. ‘En İyi Arkadaşım’ ve ‘Gizemli Ev’ tiyatro oyunları minik tiyatro severlerle buluşacak. Yaratıcılık Atölyesi ile kum boyama ve müzik enstrümanı yapacak, Yüz boyama etkinliği ile diledikleri karaktere bürünebilecekler.

Bando gösterisi şenlik boyunca KidzMondo içinde çocuklarla birlikte tur atacak. Radyoculuk atölyesinde ise çocuklar DJ Sarışeker Sema ile keyifli zaman geçirecekler. Kidizenler, 22 Nisan saat 16.00’da Cambaz, 23 Nisan saat 14.00’da Sihirbaz Gösterileri ile eğlenceye doyacaklar. Ebeveynler şenlik süresince çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılıp yıllar sonra çocukluk günlerine geri dönecekler.

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