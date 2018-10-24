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Kültür-Sanat

KidzMondo, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLAR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan eğlence şehri KidzMondo’da birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak

24 Ekim 2018 14:35

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLAR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan eğlence şehri KidzMondo’da birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak.

Çocukların 40’ı aşkın mesleği deneyimlediği, eğlenirken öğrendiği KidzMondo 27-28-29 Ekim tarihlerinde yaratıcılık atölyeleri ve dans gösterilerine ev sahipliği yapacak. Bando gösterisi şenlik boyunca KidzMondo içinde çocuklarla birlikte tur atacak. Ayrıca 29 Ekim’de KidzMondo’ya gelen tüm çocuklara Türk Bayrağı hediye edilecek.

ÇOCUKLAR KENDİ ROKETLERİNİ YAPACAK, AY\'I KEŞFE ÇIKACAK

Çocuklar, bilim atölyesinde bilimin eğlenceli yüzüyle buluşacaklar. Uzman rehberler eşliğinde yapılan atölye çalışmalarında; roket nasıl yapılıyor, nasıl çalışıyor, nasıl hareket ediyor gibi soruların cevaplarını kendi roketlerini yaparak ve fırlatarak öğrenecekler. Astronomi atölyesinde ise Ay’ın evreleri, krater oluşumu, göktaşları, güneş sistemi, gezegenler hakkında çeşitli etkinlikler ve deneyler yapacak, uzayla ilgili sorularına cevap bulacak.

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