Kıdem tazminatı tarih oluyor

T24 - DİSK Başkanı'nın açıklamaları sonrasında kıdem tazminatının kaldırılması yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.



Hazırlanan tasarıya göre kıdem tazminatı kaldırılıyor. Yerine ne konulacağı ise henüz belli değil. Üç alternatiften bahsediliyor. Ya da belli olmasına rağmen ufukta seçim olduğu için net olarak açıklanmıyor.



Uzun zamandır aralıklı olarak kaldırılacağı konuşulan kıdem tazminatının kalkması seçimle birlikte yeniden gündemde.



Geçtiğimiz hafta sonu DİSK Başkanı Süleyman Çelebi’nin seçim sonrasında kıdem tazminatının kalkacağını dair yaptığı açıklama konuyu yeniden gündeme taşıdı.





HÜKÜMETİN DÜZENLEMESİ HENÜZ BELİRSİZ



Hükümet cephesinde ise yeni düzenlenme ile ‘kıdem tazminatı’ yerine, bir tür ‘işsizlik bankası’ oluşturulması hedefleniyor. Her çalışan için çalışırken aldığı maaş tutarının üzerinden yapılacak kesintiye göre bir fon oluşturulması usulüyle çalışanın işsiz kalması durumunda bu fondan para alması planlanıyor.



Hükümetin planladığı sistemde kıdem tazminatı kaldırılarak İşsizlik Sigortası’ndan yararlananların sayısının üç kat artması öngörülüyor.



İşsizlik ödemesinin tavanının, brüt asgari ücretin iki katına kadar artırılması planlanıyor. Bu durumda İşsizlik Sigortası’ndan yararlanma sürelerinin prim ödenen gün sayısının yarısına kadar uzatılması, İşsizlik Sigortası’ndaki bu genişlemeleri karşılamak üzere, İşsizlik Sigortası işveren priminin 5-6 puan artırılması gerekiyor.



İkinci alternatif, her işçi için yatırılan primlerin ortak bir fonda toplanması ve işçilerin mevcuttaki kadar kıdem tazminatı almasını içeriyor.



‘Katılımlı Fon’ denilen üçüncü alternatifte ise, işçilerin bireysel hesaplarında izlenerek nemalandırmaya gidilecek. Bu kapsamda işverenin, işçiye kıdem tazminatı ödemek yerine, her ay işçinin fondaki hesabına, ücretin belirli bir oranında (yüzde 3-5) prim yatırması, işçinin de işten ayrıldığında fonda biriken parayı nemasıyla alması öngörülüyor.





UZMANLARA GÖRE İŞÇİ DE İŞVERENDE ZARAR GÖRECEK



Konuyu değerlendiren uzmanlar kıdem tazminatının kaldırılmasından tüm çalışanlar zarar görecekler; işçiler, gazeteciler kıdem tazminatını kaybederlerse memurlar da ikramiyelerini kaybederler.





DEVLET KARLI ÇIKACAK



Uzmanlara göre kıdem tazminatının bugünkü uygulaması gereğince sahip olduğu bir çok fonksiyonunu, kıdem tazminatı fonu getirilmesiyle kaybedecek. Kıdem tazminatı fonunun getirilmesiyle öncelikle çalışanlar zarar görecek, sonra işverenler zarar görecek bu işten en kârlı çıkacak olan ise devlet olacak.





HÜKÜMETİN EKONOMİK GÜCÜ OLACAK



Tıpkı TTF (Tasarrufu Teşvik Fonu) tıpkı KEY (Konut Edindirme Fonu) gibi devletin eline iç borçlanma için kullanabileceği bir fon daha getirilmiş olacak ve kurulacak kıdem tazminatı fonu ile devlet, 10 yıl süresince istediği gibi tek başına kullanacağı bir fona sahip olacak.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerine ve işverene bağlılığının ödülü olarak verilirken kıdem tazminatı fonundan sonra artık işçinin işyerine ve işverene bağlılığı özelliği sona ereceği belirtiliyor.