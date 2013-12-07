Kıdem tazminatı için son randevu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı, alt işveren ve esnek çalışmayla ilgili haftaya son kez bir araya gelineceğini söyledi.

Sheraton Otel'de düzenlenen İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) 25. Olağan Genel Kurulunda konuşan Bakan Çelik, hayata geçirdikleri yapısal reformlar ve girişimcilerin gayretleri sayesinde Türk ekonomisinin kriz sürecini başarıyla yönettiğini belirtti.

Gündemlerinde alt işveren, kıdem tazminatı ve esnek çalışmayla ilgili konular bulunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Son kez önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Hangi konularda uzlaşı sağlanıyorsa bu konularda adım atılması gerektiği inancıyla yoğun bir şekilde sosyal taraflarla bir arada bulunacağız.

Ön yargıya dayalı değerlendirmeler yapılıyor. Bu kadar önemli, geniş kitleleri ve ekonomimizi ilgilendiren alt işverenlik, kıdem tazminatı ve çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri kapalı kapılar ardında kimsenin yapması bu devirde mümkün mü? Uzlaşabildiğimiz konuları birlikte çözüme kavuşturmak çok önemli. İşçi ve işveren sendikalarıyla ilgili beraber bu sorunlara çözüm bulmamız gerekiyor."