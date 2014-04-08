Kıbrıs'taki 40 yıllık foseptik sorunu çözülüyor

KKTC'ye akan Lefkoşa Rum kanalizasyon hattı ile Türklerin hattı, yine KKTC'de yer alan Haspolat bölgesinde AB fonlarıyla yapılan arıtma tesisinde temizlenecek.

Ömer Bilge'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, tesisin açılışını AB'nin Genişlemede Sorumlu Komiseri Stefan Füle, Türk ve Rum belediye başkanlarıyla birlikte yapacak.

Bugüne kadar Rum tarafından gelen atık sular KKTC'de açık bir vaziyette toplanıyor ve çevre felaketinin yanı sıra Ercan Havalimanı ile Lefkoşa arasındaki bölgeyi yoğun bir foseptik kokusu altında bırakıyordu. 1974 sonrasında Rum tarafından gelen atık suların kanallarla geri gönderilmesi çabaları sonuç vermedi. 40 yıldır devam eden krizde iki taraf arasında tansiyonun yükseldiği zamanlarda, 'Rumların vanasını kapatır, atık suda boğarım' ifadeleri kullanılıyordu.