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Feminist vekil: Ülkü Ocakları kapatılsın

Lefkoşa'da üniversite öğrencileri arasında yaşanan kavga üzerine, feminist vekil Doğuş Derya olayın sorumlusu olarak gördüğü Ülkü Ocakları'nın kapatılmasını istedi

08 Nisan 2014 13:18

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da karşıt görüşlü üniversite öğrencileri arasında dün çıkan kavgadan sonra, iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin feminist milletvekili Doğuş Derya olaylara karışan Ülkü Ocakları’nın kapatılması çağrısında bulundu.

Ömer Bilge'nin Hürriyet'tre yer alan haberine göre, Doğuş Derya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileri arasında çıkan ve dört gencin yaralandığı taşlı sopalı kavgadan ülkücüleri sorumlu tuttu.

Derya, "Güneyde Elam varsa, kuzeyde de Ülkü Ocakları var. Irkçılık yapıyorlar, insanları terörize ediyorlar. Hem de bu ilk defa değil. 1960'larda bunların Kıbrıs şeflerinin adı Celal Hordan idi, 1990'larda Azmi Karamahmutoğlu. Bu ülke ırkçılık ve milliyetçilikten bıktı usandı. Sizi çekmek zorunda değiliz Kurt Efendiler! Basın Gidin! Ülkü Ocakları kapatılsın” dedi.

 

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