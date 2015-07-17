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Kıbrıs'ta taraflar 'hellim'de uzlaştı

Jean Claude Juncker: Şaka değil, hellim her iki taraf için de önemli bir ürün

17 Temmuz 2015 10:47

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, Kıbrıs'ta taraflarla görüştü. Juncker adadaki en önemli tartışmalardan biri olan 'hellim peyniri'ne ilişkin uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

Gün içerisinde iki liderlerle de oldukça yoğun görüşmeler yaptığını söyleyen AB Komisyon Başkanı Juncker, hellimin AB içerisinde koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil edilmesi konusunda adım attıklarını kaydetti.

Juncker, şöyle devam etti:

“Hellim konusunda bir uzlaşıya varmayı başardık, AB yasaları altında bununla ilgili bir adım atılacak. Bence bu küçük bir şey değil. Bu bir şaka değil aslında, çünkü her iki toplum için de oldukça önemli olan bir ürün. Sembolik bir ürün ve bu konuda bir uzlaşıya varılabilmesi tarafların birlikte çalışmaya ve komisyonun da somut önlemler alarak bunu desteklemeye hazır olduğunun bir göstergesidir”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Hellim peynirini tescil ettirmek üzere Avrupa Birliği'ne başvurmuştu. Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup göndererek Hellim peynirinin Kıbrıslı Türklere de ait olduğunu belirtmişti.

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