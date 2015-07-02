Güney Kıbrıs'ta skandal; milletvekili, tartıştığı kadın vekilin eteğinin altını fotoğrafladı!

Kıbrıs Rum kesimi, iktidardaki DİSİ Partisi Milletvekili Andreas Kipriyanu ile ana muhalefet partisi AKEL Milletvekili İrini Haralambidu arasındaki fotoğraf krizi ile uğraşıyor. Sigara tartışması ile başlayan olay, Kipriyanu’nun cep telefonunu uzatıp, kadın milletvekili Haralambidu’nun etek altının fotoğrafını çekmesiyle tam bir skandala dönüştü.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre; Kıbrıs Rum kesiminde büyük yankı uyandıran olay geçen cuma Rum Meclisi’nin Etik Komitesi toplantı salonunda yaşandı. Televizyon sunuculuğundan Komünist AKEL Partisi milletvekilliğine geçen İrini Haralambidu (51), toplantı bitiminde sigara içmeye başlayan DİSİ Milletvekili Andreas Kipriyanu’nun (53) fotoğrafını çekti.

Haralambidu, Kipriyanu’ya “Bir vekil sigara yasağını ihlal edemez. Görüntüleri medyaya vereceğim” dedi. Sinirlenen Kipriyanu ise “İstediğini yap o…” diye küfretti ve eğilerek kendi cep telefonuyla masanın üstünde oturan kadın vekilin etek altını görüntülemeye başladı.

Görgü tanığı diğer milletvekillerinin ifadelerinde; mini etek giymiş olan Haramlambidu’nun, cep telefonuyla fotoğraf çekerken masanın üzerinde ‘frikik’ verdiği iddia edildi.

Bunun üzerine Haralambidu, “Cinsel taciz, hakaret, kapalı mekânda sigara yasağı ihlali” suçlamasıyla önce Meclis Başkanı Yannakis Omiru ardından polise başvurdu.

Kipriyanu da misillemede bulunarak Meclis Başkanı ve polise, “Hakaret, ahlaksız giyim kuşam ve edepsiz oturuş” şikâyetinde bulundu.

Suçlamalar sosyal medya üzerinden de devam etti. Haralambidu, kadınlık gururuyla oynatmayacağını belirterek, 56 sandalyeli mecliste üç kadın milletvekili dışında erkek vekillerden kendisine destek gelmemesinden şikâyet etti.

Kadın vekillerine sahip çıkan ana muhalefet AKEL lideri Andros Kipriyanu da Meclis Başkanı’ndan DİSİ Milletvekili Kipriyanu'ya yaptırım uygulanmasını talep etti.

Rum polisi her iki vekilin şikâyetlerinin soruşturulduğunu açıkladı.