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Dünya

'Kıbrıs'ta müzakereler başlayacak'

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide, Kıbrıs'ta müzakerelerin başlayacağını açıkladı

07 Nisan 2015 17:54

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Kıbrıs müzakere sürecinin birkaç hafta içinde başlayacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, ada açıklarındaki doğalgaz yatakları nedeniyle Kıbrıslı Türk ve Rum taraflar arasında altı aydır yapılamayan barış görüşmelerinin "birkaç hafta içinde" tekrar başlayabileceğini söyledi.

Norveçli bir diplomat olan Eide, "Kuzey Kıbrıs'taki seçim süreci sona erdikten sonra görüşmelerin erken başlaması için herhangi bir engel görmüyorum" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Nisan'da yapılacak.

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