Çipras'tan Türkiye'ye Kıbrıs eleştirisi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kıbrıs ziyaretinde Türkiye'nin Kıbrıs politikalarını eleştirdi. Çok zor bir dönemde ziyaret gerçekleştiğini belirten Çipras, bölgedeki Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'nin orada kaldığı sürece müzakerelere başlanmayacağını söyledi.

Yunanistan'da zafer kazanan sol koalisyonun lideri Çipras, Türkiye’nin sismik arama gemisi göndererek Kıbrıs Yönetimi’nin egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Çipras “AB’de işbirliği ruhu geri gelmelidir. Birlik içinde çalışarak sorunları aşmak öncelikli olmalıdır. AB halkları artık nefes almak istiyor. Büyük yara alan Yunanistan ve Kıbrıs, AB içinde olmazsa, Avrupa’nın güneydoğu ayağı sakat olur” dedi.

'Egemenlik ihlali'

Selim Sayarı’nın Deutsche Welle Türkçe’de yer alan haberine göre, Kıbrıslı lider Nikos Anastasiades tarafından devlet töreniyle karşılanan Çipras, düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye’yi hedef aldı.

Barbaros’un varlığını “Rumların egemenlik ihlali” olarak niteleyen Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs çözüm müzakerelerinin devamından ve kalıcı çözümden yana olduklarını ancak Türk tarafının sergilediği davranışlarla bir yere varılamayacağını söyledi.

Çipras, “Kıbrıs görüşmelerinin devamı için karşılıklı saygı gerekiyor. Çözüm halklara ve bölgeye fayda sağlar. Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği de Kıbrıs sorunun çözümünden geçer” diye konuştu.

Yunanistan’ın çözüm çabaları konusunda destek vereceğini belirten Çipras, adil ve kalıcı çözümün Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde iki toplumlu iki bölgeli, tek uluslararası kimliği ve egemenliği olan bir federasyon olacağını kaydetti.

Çipras, “Çözüm hükümetimizin öncelikli hedefidir. Kıbrıslı Rumlar her zaman kalbimizde ve aklımızdadır. Mücadelelerini destekliyoruz” dedi.

Ekonomik kriz

Yunanistan'daki ve Kıbrıs'taki ekonomik krizi de değerlendiren Çipras, sorunları AB mekanizmaları içinde çözmekten yana olduklarını belirterek, Euro Bölgesi'nden çıkma veya Rusya’dan kredi alma gibi bir düşünce içinde olmadıklarını söyledi.

Yunanistan ve Kıbrıs’ın AB için önemli olduğunu savunan Çipras, üstü kapalı Almanya Başbakanı Merkel’i işaret ederek, sadece ekonomi üzerine hesap yapmanın, AB’yi istikrarsızlığa ve felakete sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Çipras “AB’de işbirliği ruhu geri gelmelidir. Birlik içinde çalışarak sorunları aşmak öncelikli olmalıdır. AB halkları artık nefes almak istiyor. Büyük yara alan Yunanistan ve Kıbrıs, AB içinde olmazsa, Avrupa’nın güneydoğu ayağı sakat olur” dedi.

Seçimlerin ardından hükümeti devralırken Atina'daki dini töreni reddeden Çipras, Ada'daki ziyaretinde Rum Başpiskoposu Hrisostomos’u Ortodoks kilisesinde ziyaret etti.

Yunan devlet geleneklerine bağlı kalarak ilk yurtdışı resmi ziyaretini Kıbrıs’a yapan Çipras bir ilke de imza atarak, Rum ve Türklerden kurulu sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Böylece ilk kez bir Yunan başbakanı, Ada'ya yaptığı resmi ziyarette Kıbrıslı Türkleri de muhatap almış oldu.